Una festa per la conclusione del progetto – Villa Vescova: “Coltivare la speranza: tessitori di lavoro, arte e legalità”

Domenica 11 giugno, a partire dalle 16.45,

in Villa Vescova a Brendola (via F. Marzari 2) è in programma l’evento di chiusura del progetto “Coltivare la speranza: tessitori di lavoro, arte e legalità”, che ha permesso alla Villa di diventare uno spazio di inclusione sociale per persone in misura alternativa al carcere o ex detenute.

Un luogo di cultura dove promuovere l’arte in tutte le sue forme, un centro di educazione e formazione alla legalità e un sito volto alla promozione della salute attraverso l’educazione alimentare e l’uso di prodotti stagionali a km 0.

Il progetto, sostenuto da Fondazione Cariverona, ha avuto come partner Fondazione Caritas Vicenza, Fondazione Esodo, Comune di Brendola, Fattoria Sociale Massignan, Fondazione Pietro Giacomo Nonis, Museo Diocesano di Vicenza, Museo Veneto delle Campane e Seminario vescovile di Vicenza.

Coordinato dagli operatori dell’Associazione Diakonia Onlus, con l’aiuto dei volontari di Caritas Diocesana Vicentina.

“Sarà un evento –

spiega il direttore di Caritas Diocesana Vicentina, don Enrico Pajarin – da cui scaturiranno nuove prospettive per il proseguimento delle attività di inclusione targate ‘Villa Vescova’, che in questi anni è diventato un luogo di incontro culturale e formazione per studenti e associazioni, di inclusione socio-lavorativa e di coesione sociale.

Una scommessa vinta grazie a tutto il territorio brendolano e vicentino, che ha permesso di sconfiggere pregiudizi e paura”.

Il programma prevede alle 17

la visita guidata a Villa Vescova e al parco secolare; alle 17,45 i saluti del direttore di Caritas Diocesana Vicentina Don Enrico Pajarin e la presentazione dei risultati del progetto a cura dello staff Diakonia di Villa Vescova.

Alle 18 il concerto a cura dell’Istituto Diocesano di Musica Sacra e Liturgica di Vicenza; alle 19.30 il buffet nel cortile della Villa e i saluti finali.

I posti sono limitati, con prenotazione obbligatoria entro il 5 giugno 2023: tel. 0444 1270209 dalle 9.00 alle 12.00 (dal lunedì al venerdì); e-mail info@villavescova.it.

In caso di maltempo l’evento si terrà all’interno della villa.

Brendola (VI), 30 maggio 2023.

Ufficio stampa Caritas Diocesana Vicentina – Guido Gasparin 349 6961445