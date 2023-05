Individuato e denunciato dalla Polizia insegnante cittadino – Vicenza: atti osceni avanti a minorenni

Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura – ha individuato e denunciato alla Procura della Repubblica un cittadino italiano di 40 anni resosi responsabile di atti osceni in luogo pubblico.

Nella giornata di mercoledì scorso una pattuglia della Squadra “Volanti”, in servizio in zona Ca’ Balbi, veniva avvicinata da una mamma la quale riferiva che poco prima in Viale San Lazzaro, di fronte alla fermata dell’autobus, la figlia minorenne aveva notato una persona di fronte all’Istituto Scolastico “VICTORY” che, dopo aver attirato la sua attenzione, si stava masturbando all’interno della propria autovettura con la portiera semi aperta con il preciso intento di farsi osservare.

La ragazzina, prontamente, riusciva a filmare con il proprio telefono cellulare quanto stava accadendo, riferendo altresì che la stessa scena si era ripetuta il giorno precedente.

provvedevano immediatamente ad acquisire le immagini, che confermavano pienamente quanto descritto; quindi, proprio grazie al filmato, riuscivano a risalire alla targa del veicolo ed al suo proprietario, un insegnante cittadino di 40 anni a carico del quale veniva immediatamente emesso un rintraccio per identificazione inserito nella Banca Dati delle Forze di Polizia.

Lo stesso, nella giornata di ieri, al termine delle attività di Polizia Giudiziaria, veniva individuato in città dagli Agenti della Squadra “Volanti” ed accompagnato presso gli Uffici della Questura, dove veniva compiutamente identificato, riconosciuto – per sua stessa ammissione – quale autore del fatto e denunciato alla Procura della Repubblica di Vicenza per Atti Osceni nei confronti di minorenni.

il Questore della Provincia di Vicenza Paolo Sartori ha disposto, nei confronti del soggetto ed in parallelo all’iter giudiziario, la misura di prevenzione dell’Avviso Orale.

* “Si rappresenta che la misura è stata adottata di iniziativa da parte dell’Ufficio procedente e che per il principio della presunzione di innocenza, la colpevolezza della persona sottoposta ad indagine in relazione alla vicenda sarà definitivamente accertata solo ove intervenga sentenza irrevocabile di condanna o forme analoghe”.

QUESTURA di VICENZA – Comunicato stampa del 30 Maggio 2023