Thiene: investe un velocipede, donna in gravi condizioni

Thiene, ore 12:25 di martedì 30 maggio. Un uomo 85enne di Thiene, alla guida di autovettura Toyota, proveniente da via San Luca, si immetteva in via Valsugana.

Per cause in corso di accertamento, investiva il velocipede condotto da donna 71enne di Thiene, che nel frattempo era transitata davanti all’autovettura.

A seguito dell’urto, la donna veniva trasportata da ambulanza 118 al Pronto Soccorso di Santorso, all’inizio in codice giallo.

Poi le condizioni si sono aggravate ed ora è ricoverata in terapia intensiva.

Rilievi e regolazione traffico a cura della polizia locale Nordest Vicentino.