Una vera scorpacciata di tennis! – Tennis Città di Vicenza – Trofeo FL Service

Quindici incontri oggi

sui campi del Tennis Palladio 98 per gli Internazionali di Tennis Città di Vicenza – Trofeo FL Service.

Mentre sta per entrare in campo la testa di serie numero uno Francesco Passaro, inoltriamo i risultati dei match finora disputati sulla terra rossa di contrà della Piarda.

Come spesso accade in queste manifestazioni combattute ed equilibrate, sono cadute molte teste di serie (su tutte, le tre Kopriva e la quattro Bonadio) a favore di sfidanti più regolari e in palla come Nino Serdarusic che sul centrale ha strappato più di un applauso con un gioco profondo e aggressivo.

Domani pomeriggio alle 15 fari puntati sul derby sudamericano tra l’argentini Andrea Collarini e il brasiliano Matheus Pucinelli De Almeida, mentre il match serale, delle 19.30 in poi, sarà tra Luca Nardi, testa di serie numero due del torneo, e il ceco Dalibor Svrcina.

Tennis – I risultati di oggi:

Singolare.

Ionel-Fatić 6-4, 6-4; Serdarušić – Bonadio 6-3, 6-0; Burruchaga – Agamenone 7-6, 6-2; Collarini – Kopriva 6-0, 7-5; Trungelliti – Rottoli 6-3, 6-1; Rodriguez Taverna – Gigante 1-6, 6-1, 6-1; Navone – Gaio 6-3, 6-4; Travaglia – Piraino 6-0, 6-3; Comesana – Coppejans 6-3, 7-6; Sachko – Sousa 6-2, 7-6;

Doppio.

Dutra da Silva/Pucinelli de Almeida contro Huertas del Pino A./Huertas del Pino C. 6-2, 6-3; Taylor/Noguchi 6-3, 7-6 Somani/Sharan;

Fonte Massimo Candotti – Responsabile Comunicazione WorldAppeal

In copertina foto di Nino Serdarušić, vittorioso oggi