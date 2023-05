Giacomo Possamai: proclamazione del nuovo sindaco di Vicenza

“Questa è una fascia di cui sento tutta la responsabilità. Con la squadra che abbiamo costruito so che faremo il bene della nostra città” – Giacomo Possamai

Oggi pomeriggio è stato proclamato nuovo sindaco di Vicenza Giacomo Possamai.

La cerimonia di insediamento si è svolta nella Sala degli Stucchi di Palazzo Trissino al termine dei controlli compiuti dall’ufficio elettorale centrale presieduto dal magistrato Bianca Maria Biondo che ha confermato l’attribuzione di 23.416 voti al sindaco neo eletto nel turno di ballottaggio.

Dopo aver indossato la fascia tricolore con l’aiuto della nonna Pia Piovesan, attorniato dai familiari e dai numerosi sostenitori e alla presenza del segretario generale del Comune Stefania Di Cindio, il sindaco ha dichiarato:

“Questa è una fascia che pesa e di cui sento tutta la responsabilità. Basta osservare questa sala per rendersi conto del valore della città in cui siamo nati e cresciuti: una città con due medaglie d’oro al valor militare, con una storia importante di cui abbiamo il dovere di essere all’altezza.

Ed essere il sindaco più giovane di Vicenza è una responsabilità in più. Ma so che con la squadra che abbiamo costruito potremo davvero fare il suo bene.

Ho fiducia che saremo in grado di realizzare quello che abbiamo promesso in questa campagna elettorale impegnativa. Con oggi ci mettiamo in cammino per un percorso che sarà difficile. Ma sono certo che sarà bellissimo”.

Come da tradizione,

il sindaco si è quindi recato nel suo studio per portare un breve omaggio alla bandiera di Vicenza, decorata con due medaglie d’oro al valore militare per la strenua difesa opposta agli austriaci nel 1848 e per la lotta di Liberazione durante l’occupazione tedesca (1943 – 1945).

È quindi sceso in piazza dei Signori dalla Loggia del Capitaniato per rendere omaggio alla lapide della torre Bissara che ricorda i caduti vicentini nella Guerra d’Indipendenza.

Domani si recherà al Museo del Risorgimento e della Resistenza per l’omaggio ai caduti della Guerra di Liberazione.

Fonte Comune di Vicenza