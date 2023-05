Progetto “GIOVANI +” – Valdagno: nasce una guida ai servizi di supporto psicologico

Dai servizi presenti nel territorio ai consigli di lettura

e ai podcast da ascoltare: il progetto di sostegno psicologico “Giovani+” dei Comuni di Valdagno, Castelgomberto e Arzignano si arricchisce di un nuovo strumento per favorire il benessere delle giovani generazioni. “Servizi psicologici gratuiti e altre risorse” è la guida realizzata durante un tirocinio post lauream effettuato da una studentessa di Psicologia presso Progetto Giovani Valdagno.

La pubblicazione è disponibile sul sito di Progetto Giovani

Valdagno www.progettogiovanivaldagno.it (http://www.progettogiovanivaldagno.it/progetto-giovani/notizie/servizi-psicologici-gratuiti-ed-altre-risorse/) e in distribuzione cartacea nelle scuole, presso i servizi sociali e i servizi per i giovani dei Comuni di Valdagno, Arzignano e Castelgomberto.

“Su un tema come il disagio psicologico giovanile

fare rete tra servizi è fondamentale: solo così possiamo infatti dare una risposta ampia, qualificata e diffusa, in grado di intercettare davvero bisogni e richieste presenti nel territorio – sottolinea l’assessora Ester Peruffo -.

Dopo la prima esperienza di sportello psicologico gratuito, che abbiamo aperto a Valdagno durante la pandemia con i fondi Covid, l’evoluzione del servizio va proprio nella direzione della sinergia e della condivisione: grazie al contributo regionale è stato possibile allargare questa esperienza anche ad altri Comuni e promuovere nuove azioni.

La guida appena pubblicata è una di queste: uno strumento richiesto dai giovani e che, alla sua utilità, unisce il pregio di essere stata realizzata direttamente da una giovane che ha messo a disposizione competenze e conoscenze“.

Nello specifico,

la guida nasce dalla necessità, emersa durante un gruppo d’ascolto libero, di poter avere a disposizione uno strumento per indirizzare i giovani (e non solo loro) verso adeguate strutture di supporto psicologico, ma anche per dar loro suggerimenti di lettura e di documentazione.

Così è nata la guida che si inserisce nel più ampio impegno che su questo fronte stanno portando avanti in maniera condivisa le Amministrazioni Comunali di Valdagno, Castelgomberto e Arzignano anche attraverso il progetto “Giovani+”.

Grazie a un cofinanziamento regionale (DGR 1549 e 1550 del 11 novembre 2021), questo progetto ha permesso, tra le diverse azioni, di attivare uno sportello di sostegno psicologico gratuito rivolto alla fascia di età 11 – 29 anni.

Nei primi due mesi di apertura le psicologhe hanno effettuato 49 colloqui (27 a Valdagno, 7 a Castelgomberto, 15 ad Arzignano). Lo sportello è attivo nei tre comuni in giorni e orari diversi, in modo da rispondere alle diverse necessità.

Sportelli di sostegno psicologico, per informazioni e appuntamenti:

Valdagno e Castelgomberto: Dott.ssa Claudia Donadello: tel 340.4237510

Arzignano: Dott. Alessandro Agresti: tel 327.9938162

Per informazioni rispetto al progetto “Giovani+”: https://studioprogetto.org/giovani

Fonte Vincenzo Grandi Comune di Valdagno – Ufficio stampa

vgrandi@comune.valdagno.vi.it