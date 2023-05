Agriturismo Ae Noseare – Torri di Quartesolo – Marola: mese della lavanda e del benessere – Da un campo di lavanda a concerti, massaggi genitori/bambini, distillazione e allenamenti: una pianta, tanti eventi

Provenza? Maremma?

No, Marola di Torri di Quartesolo, prima cintura della città di Vicenza.

Uno dei campi della famiglia Nicolin, proprietaria dell’agriturismo Ae Noseare, sito in Via Adige 37, a Marola, frazione del Comune di Torri di Quartesolo, è pronto a tingersi per il secondo anno consecutivo dell’inconfondibile colore lilla dei fiori della pianta di lavanda. Dall’intuizione dei coniugi Mario Nicolin, 75 anni, e Antonietta Zambello, 71 anni, dal 2022 un ettaro di terra che circonda l’agriturismo è dedicato alla pianta dalla tipica infiorescenza a spiga.

Attorno al profumo e al colore di questa pianta aromatica la famiglia Nicolin ha imbastito – grazie anche alla collaborazione di realtà locali (amministrazione comunale e Pro Loco, tra le altre) – un notevole programma di eventi che spazia da concerti a massaggi, da pratiche di saluto al sole e yoga alla distillazione dell’olio di lavanda per avvicinare al mondo naturale davvero tutti.

CONCERTI

Si inizia domenica 4 giugno, alle 20.45, con il concerto di inizio estate tra i profumi della lavanda con il quartetto Neuma e Marcello Grandesso alla fisarmonica, realizzato in collaborazione con il Comune di Torri di Quartesolo, in cui si spazierà dalle musiche di Astor Piazzolla, compositore argentino, a quelle di Ennio Morricone, compositore, direttore d’orchestra e arrangiatore italiano. Ingresso libero con prenotazione obbligatoria allo 0444 250239 o via mail a biblioteca@comune.torridiquartesolo.vi.it.

YOGA E PILATES

Non mancano discipline fisiche e mentali, come lo yoga tra i campi di lavanda al tramonto – a cura degli insegnanti Valentina Parodi e Luca Ferrari -, seguito da un aperitivo in agriturismo, martedì 6 giugno e mercoledì 21 giugno, alle 19.15 o, ancora, il saluto al sole giovedì 8 giugno, alle 6.30, proposto da Luca Ferrari: il risveglio del corpo e dei sensi con la pratica dello yoga al mattino e colazione; o il pilates in due momenti, per soddisfare tutte le esigenze, con l’insegnante di educazione fisica Lisa Bulato: alle 19.15, con aperitivo incluso, mercoledì 14 giugno, o la mattina presto, ore 7.00, con colazione, sabato 17 giugno.

MASSAGGI

Concerti, esercizi fisici, ma anche massaggi. Il potere calmante della lavanda – che risiede nell’olio essenziale, la cui concentrazione più forte si trova nei boccioli dei fiori – trova la sua massima espressione nel massaggio.

Ecco, allora, tra le novità del 2023, le coccole genitori / figli: una serata, quella di giovedì 15 giugno, ore 19, per imparare a massaggiare i propri bambini e per rafforzare il legame ancestrale con l’aiuto di Vania Zanonato, insegnante certificata Shiatsu e A.I.M.I.

Ma spazio anche ai massaggi bioenergetici nel campo di lavanda, al tramonto, sia individuali che di coppia, nelle giornate del 3, 10 e 17 giugno, con possibilità di scelta in tre fasce orarie: 19.10, 19.50, 20.30.

La parte dei messaggi è a cura di un team di professionisti del settore, specializzato in massaggi bioenergetici e trattamenti olistici, tra cui figurano Sergio Moretto di Vicenza, Elena Folco di Montecchio Maggiore, Gianluca Albertin di Monselice, Camilla D’Este di San Donà di Piave, Mihaela Muhulet di Campagna Lupia.

FESTA CONCLUSIVA

Il mese si conclude con la festa della lavanda, in programma sabato 24 giugno, con una passeggiata libera nel campo di lavanda e laboratori di fabbricazione del sapone, realizzazione di un profumatore con oli essenziali e dimostrazione della distillazione dell’olio essenziale per bambini e adulti. Info e prenotazioni per tutti gli eventi al 351 5880351.

«Dopo il covid la vita è ripresa più veloce e frenetica di prima. Non dobbiamo dimenticare però di stare bene, con noi stessi e con gli altri – affermano le sorelle Paola, Michela e Claudia Nicolin -.

Il mese della lavanda è nato con l’obiettivo di avvicinare le persone ad attività collegate al benessere, alla lentezza, fino a concludere l’esperienza con un momento di convivialità nel nostro agriturismo. Un modo semplice, come siamo noi, per stare bene insieme».

«Ho pensato alla coltivazione di lavanda per il futuro dei miei figli e dei miei nipoti, per una coltivazione più sostenibile e per un amore infinito verso la Terra. Quello che facciamo oggi sarà la nostra impronta per il futuro, e speriamo di lasciare la Terra meglio di come l’abbiamo trovata» conclude il sig. Nicolin.

Torri di Quartesolo, 25 maggio 2023

Fonte Margherita Grotto Ufficio Stampa Agriturismo Ae Noseare

www.aenoseare.it