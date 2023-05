Inizia bene la stagione di Tirone che, assieme a Torricelli, chiude al secondo posto al Rally della Marca riservato alle auto storiche. – Team Bassano a podio al Marca Storico – Altre tre gare in archivio a concludere un impegnativo mese di maggio

Con le quattro le gare dello scorso fine settimana in cui erano impegnati alcuni portacolori del Team Bassano si chiude anche l’intenso mese di maggio.

Quello di maggior rilievo è stato il Rally della Marca,

corso in provincia di Treviso, al via del quale erano cinque gli equipaggi dall’ovale azzurro, quattro dei quali nella gara per le auto storiche dove si sono messi in bella evidenza Pietro Tirone e Vincenzo Torricelli, alla fine secondi assoluti con la Porsche 911 RS con la quale si sono anche aggiudicati il 3° Raggruppamento disputando un’ottima gara, la prima della stagione per il pilota siciliano.

Con una seconda Porsche 911, Antonio ed Eva Orsolin hanno concluso la loro esperienza al dodicesimo posto assoluto completata dalla vittoria nel 2° Raggruppamento.

Note dolenti arrivano dall’idolo di casa Toni Fassina,

in coppia con Marco Verdelli, visto che la loro gara è durata lo spazio di un paio di prove dopodiché la loro Lancia Stratos si è improvvisamente ammutolita mentre il duo si trovava in seconda posizione assoluta.

Gara conclusa anzitempo anche per la Fiat Uno Turbo di Lorenzo Scaffidi e Daniele Cazzador.

Tra le auto moderne erano impegnati anche Pietro Baldo e Davide Marcolini con una Ford Fiesta con la quale si sono classificati quarantaduesimi assoluti e noni di classe.

Poca fortuna per Alessandro Russo e Tiberio Mascellino al Rally del Salento, fermi anzitempo per una toccata che ha messo fuori uso la loro Porsche 911 SC a circa metà gara.

Ancora un arrivo in un altro rally moderno,

stavolta per mano di Giorgio Sisani e Cristian Pollini, quinti di classe con una Peugeot 208 e cinquantatreesimi assoluti al Rally del Taro valevole per l’IRCup.

Infine, nella cronoscalata Trofeo Valcamonica Remo De Carli ha vinto la propria classe alla guida della Radical SR 4 con la quale ha chiuso al ventiquattresimo posto nella generale.

Romano d’Ezzelino (VI), 29 maggio 2023

