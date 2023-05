Playoff: la Rangers vola in finale per la promozione in Top10

In una Rugby Arena sold-out, la Rangers Rugby Vicenza da vita assieme ai Cavalieri Union Rugby ad una gara emozionante e spettacolare fino all’ultimo minuto – Playoff: la Rangers vola in finale per la promozione in Top10

Undici le mete realizzate per il 38-29 con cui si impongono i biancorossi. La Rangers conquista così la sua prima, storica, finale promozione che vale il Top10.

Giornata caldissima alla Rugby Arena,

sia sugli spalti che in campo. I Cavalieri partono forte, vogliono giocarsi il tutto per tutto e cominciano a lavorare con il drive da rimessa laterale. Il tallonatore toscano Givanchelli marca al 4′ la meta dei vantaggio ospite non trasformata da Puglia, 0-5.

La Rangers non ci pensa troppo e si porta in avanti con le folate dei trequarti. Pozzobon apre per Mercerat che allarga il campo per Biasolo che in slalom firma la meta del pareggio, Pepu centra i pali per il sorpasso 7-5. Vicenza prende l’abbrivio e schiaccia l’acceleratore.

I Cavalieri ripartono dal fondo, Mercerat prende al volo e legge la salita ospite, con un delizioso calcetto scavalca la retroguardia e serve O’Leary-Blade che schiaccia la seconda meta di giornata, 12-5. I Cavalieri non demordono, grazie ai problemi di controllo dell’ovale da restart, sono numerosi i palloni in attacco giocati dai toscani.

Al 20′ è Pesci a trovare il varco dopo l’azione insistita del pacchetto ospite, Puglia converte per il pareggio 12-12. Sulla successiva ripartenza, Vicenza recupera palla sui 22 metri in attacco, Pozzobon con un sombrero insidioso attiva Gomez che ruba il tempo alla difesa sul pallone vagante e marca la terza meta biancorossa.

Mercerat aggiunge l’addizionale per il nuovo vantaggio 19-12. La squadra di Coach Chiesa ha studiato bene le contromisure e si riporta in avanti sfruttando la cassaforte da touche. Al 31′ è ancora Giovanchelli a marcare per il 19-17: tre mete per parte in trenta minuti non si vedono spesso.

La ripartenza però è fatale ai Cavalieri.

Un errore di handling porta alla mischia sui cinque metri in attacco per Vicenza. Al 34′ Gomez sfrutta l’avanzamento del pacchetto vicentino ed ingrana la quarta. Il numero otto della Rangers rompe il primo placcaggio e schiaccia in meta l’ovale che vale la finale, facendo esplodere la Rugby Arena, Mercerat centra i pali per il 24-17.

Il bonus offensivo di fatto chiude matematicamente il discorso finale, ma c’è ancora una gara da giocare, per l’orgoglio e per il pubblico. I Cavalieri infatti onorano fino in fondo la gara e sul finale di frazione, ancora con Giovanchelli da carrettino da rimessa laterale, conquistano a loro volta il bonus offensivo.

Puglia preciso al piede impatta la gara sul 24-24 con cui si va al riposo.

Nell’intervallo la sfilata del futuro del minirugby vicentino con le Under7-9-11-13 di Amatori Rugby Vicenza, Rugby Thiene, Valchiampo Rugby ed Aries Rugby applaudite dagli oltre 1000 spettatori presenti alla Rugby Arena.

Nella seconda frazione,

complice il risultato acquisito ed il gran caldo, il ritmo cala. Le difese hanno ora la meglio sui tentativi d’attacco, con entrambe le squadre desiderose di trovare però il nuovo allungo. L’apertura ospite Puglia prova ad incrementare da calcio piazzato, ma spedisce a lato.

Verso l’ora di gioco, Vicenza sembra avere più energie, il pick-and-go dei primi cinque biancorossi macina metri, Lazzarotto si allunga quel tanto che basta per marcare sul palo destro. Mercerat converte per il 31-24. La Rangers ora è in controllo, gli attacchi biancorossi trovano però la resistenza ordinata della difesa toscana.

Al 64′ bella azione alla mano vicentina, con l’ovale che arriva a Foroncelli che con il suo mix di agilità e potenza sfugge ai difensori e si invola in mezzo ai pali. Pepu ha gioco facile per il massimo vantaggio Rangers 38-24. I Cavalieri però non si danno per vinti e continuano a volersi riproporre in attacco.

Al 70′ arrivano i primi punti della seconda frazione con Zucconi che realizza grazie ad una bella verticalizzazione. Il neo entrato Gardinale non riesce però a centrare i pali, per il 38-29 con cui si chiude la gara.

La Rugby Arena è in festa, i bimbi del minirugby invadono il campo per festeggiare la vittoria e la storica finale conquistata dalla Rangers Rugby Vicenza. I biancorossi si giocheranno la promozione con la Lazio Rugby, vincente anch’essa tra le mura amiche per 38-19 sul Parabiago.

L’evento è ufficiale: domenica 4 giugno 2023, presso lo Stadio “Enrico Chersoni” di Prato, con calcio d’inizio alle ore 17:00 scenderanno in campo Rangers Rugby Vicenza vs Lazio Rugby. Ottanta minuti che valgono la promozione in Top10 ed il titolo di Campioni d’Italia di Serie A.

Forza Rugby Vicenza

Rangers Rugby Vicenza – Tabellino

Vicenza, “Rugby Arena” – Domenica 28 maggio 2023 – Semifinale ritorno playoff Serie A

Rangers Rugby Vicenza vs Cavalieri Union Rugby 38-29 (pt 24-24) mete 6-5

Marcatori: 4’ m Giovanchelli (0-5); 11’ m Biasolo tr Mercerat (7-5); 14’ m O’Leary-Blade (12-5); 20’ m Pesci tr Puglia (12-12); 23’ m Gomez tr Mercerat (19-12); 31’ m Giovanchelli (19-17); 34’ m Gomez (24-17); 38’ m Giovanchelli (24-24); 13’st Lazzarotto tr Mercerat (31-24); 24’st m Foroncelli tr Mercerat (38-24); 28’ m Zucconi (38-29).

Rangers Rugby Vicenza: O’Leary-Blade, Foroncelli, Lisciani, Scalco, Biasolo (34’st Meneguzzo), Mercerat, Pozzobon (2’st Gelos), Gomez (9’st Trambaiolo), Piantella, Tonello, Pontanari (15’st Peron), Nicoli (18’st Gallinaro), Franceschini (18’st Messina), Frangini (24’st Franchetti), Lazzarotto (22’st Ceccato). A disposizione: Ceccato, Franchetti, Trambaiolo, Peron, Gallinaro, Gelos, Meneguzzo, Messina.

All. Andrea Cavinato, Francesco Minto

Cavalieri Union Rugby: Castellana, Pesci, Fattori, Marzucchi (15’st Dalla Porta), Bartali, Puglia (10’st Gardinale), Renzoni (32’st Carafa), Ciampolini, Righini, Reali (30’st Magni), Taelega (1’st Zucconi), Mardegan, Battisti (24’st Pesucci), Giovanchelli (25’st Di Leo), Rudalli (27’st Sansone). A disposizione: Di Leo, Sansone, Pesucci, Dalla Porta, Carafa, Magni, Gardinale

All. Alberto Chiesa

Arbitro: Matteo Angelo Locatelli (BG)

AA1: Lorenzo Imbriaco (BO) AA2: Andrea Pretoriani (BG)

Quarto Uomo: Marco Chiappa (BG)

Cartellini: 38’ giallo Gomez (Rangers); 10’st giallo Fattori (Cavalieri Union); 39’st giallo Fattori (Cavalieri Union)

Calciatori: Mercerat (Rangers Vicenza) 4/6; Puglia (Cavalieri Union) 1/3; Castellana (Cavalieri Union) 1/2; Gardinale (Cavalieri Union) 0/1.

Man Of The Match: Luciano Lisciani (Rangers Vicenza)

Note: Giornata soleggiata, terreno in ottime condizioni, bambini del rugby di base delle società vicentine in campo nell’intervallo, 1000 spettatori.

Punti conquistati classifica: Rangers Rugby Vicenza 5, Cavalieri Union Rugby 1.

Semifinali di ritorno

Rangers Vicenza vs Cavalieri Union 38-29 (5-1)

Lazio Rugby vs Parabiago 38-19 (5-0)

Classifiche

Rangers Vicenza 10

Cavalieri Union 1

Lazio Rugby 10

Parabiago 1

Finale

Domenica 4 giugno

Stadio “Chersoni” Prato, ore 17:00

Rangers Rugby Vicenza vs Lazio Rugby

Fonte Davide Pelizzari