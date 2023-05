Marano Vicentino: incidente mortale, esce di strada con la moto

Marano Vicentino, ore 18:50 di domenica 28 maggio. Giacomo Xotta, 64enne di Marano Vicentino, alla guida di motociclo Honda, stava percorrendo via degli Alpini con direzione Marano Centro.

Giunto quasi all’altezza dell’intersezione con via Carducci, per cause in corso di accertamento, fuoriusciva dalla parte sinistra della sede stradale, per poi impattare contro il terrapieno di via Carducci.

Il motociclista decedeva nonostante i tentativi di rianimazione operati dai sanitari del 118.

Rilievi a cura della Polizia Locale “Alto Vicentino” di Schio.