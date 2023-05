È un argento che vale oro quello conquistato dal pilota vicentino assieme a Falzone con la Hyundai i20 Rally 2, al termine di una gara avvincente e combattuta sino all’ultimo metro; arriva anche il punteggio pieno nella Coppa di Zona dove il duo si porta in seconda posizione nella generale – Manuel Sossella è secondo al Rally della Marca

Al termine di un Rally della Marca emozionante

e di grande intensità, Manuel Sossella e Gabriele Falzone hanno conquistato la seconda posizione assoluta alla guida della Hyundai i20 Rally 2 messa a disposizione da Friùlmotor, con un distacco di soli 3”1 dai vincitori della gara.

Ai portacolori del Rally Team New Turbomark non sono bastati i cinque successi parziali firmati nella seconda parte di gara disputatasi sabato scorso, dopo l’assaggio del venerdì sera con la prova spettacolo nel circuito “Zadraring” che, ironia della sorte, è quella che ha visto accumulare il maggior distacco nonostante l’esiguo sviluppo di nemmeno due chilometri, come confermato dalle parole del pilota vicentino:

“Torniamo dal Marca con un ottimo risultato e con prestazioni velocistiche di tutto rilievo ma anche con un pizzico di rammarico per aver pagato un gap pesante nella prova spettacolo che non ho saputo interpretare nel migliore dei modi.

Al sabato abbiamo dato il massimo con un impegno che si è tradotto in cinque prove speciali vinte sulle otto disputate, tenendo sotto pressione gli avversari che sapevamo ancor prima del “Via”, sarebbero venuti a Valdobbiadene con velleità di vittoria.

Il risultato ci appaga totalmente a livello di morale

e in ottica Coppa di Zona dove incassiamo il punteggio pieno che ci permette di risalire in seconda posizione in classifica e guardare con ottimismo agli appuntamenti futuri.

Una parola di più la spendo per ringraziare, oltre a Friùlmotor per la perfetta i20 messaci a disposizione, Michelin per gli pneumatici che ci fornisce, Beppe Zagami presidente della scuderia per la quale corro e tutti i miei sostenitori che con entusiasmo e stima fanno sì che si possano inseguire obiettivi prestigiosi”.

Dopo l’avvio in nona posizione al termine della prima frazione, Sossella e Falzone nel giro di due prove si sono portati a ridosso dei battistrada e di seguito, inanellando una sequenza di cinque prove speciali vinte, hanno tenuto in ballo il risultato sino all’ultimo metro chiudendo comunque con un’ottima seconda posizione assoluta alle spalle di un equipaggio di elevato livello, nonché abituale frequentatore del Campionato Europeo Rally.

Vicenza, 29 maggio 2023

Ufficio Stampa Manuel Sossella Andrea Zanovello – www.azetamedia.com

Immagini realizzate da Fotosport