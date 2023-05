Laura Dalla Vecchia in merito alle elezioni di Vicenza

“Congratulazioni al nuovo Sindaco Giacomo Possamai, si troverà di fronte a molte grandi sfide che determineranno quale sarà il volto della città dei prossimi decenni. – Laura Dalla Vecchia in merito alle elezioni di Vicenza

Noi abbiamo sempre affermato che serve una Vicenza dallo sguardo ambizioso e quindi facciamo a lui i nostri migliori auguri.

I dossier sulla città sono sicuramente tanti,

da quelli a noi più vicini che riguardano le imprese, fino, come abbiamo sottolineato più volte, ai fondamentali temi dell’istruzione, dell’università e delle infrastrutture sostenibili che devono rendere Vicenza una città in cui le giovani generazioni ambiscano a vivere e crescere.

Laura Dalla Vecchia: Confindustria Vicenza è costantemente impegnata a svolgere un ruolo attivo e propositivo in città e in tutto il territorio, per cui contiamo sicuramente ci possa essere un’importante collaborazione con il nuovo Sindaco e con la prossima Giunta, che speriamo possa essere nominata il prima possibile.

La nostra contemporaneità non permette pause ad una città capoluogo con un tessuto imprenditoriale tra i più importanti d’Italia, com’è Vicenza.

Anche l’esito del voto dice che non si comincia da zero,

e in questo senso vanno i ringraziamenti al lavoro svolto da Francesco Rucco.

Ora è fondamentale che tutti, dal consiglio comunale alle categorie, dai sindacati al terzo settore, lavorino insieme al futuro di Vicenza”.

Fonte Simone Sinico – Responsabile Area Comunicazione e Innovazione

Piazza Castello, 3 – 36100 Vicenza

http://www.confindustria.vicenza.it