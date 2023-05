Lo scorso fine settimana si è svolta la MBA Football CUP, competizione calcistica che ogni anno vede coinvolte le più importanti Business School italiane ed internazionali, occasione imperdibile di incontro e networking per allievi ed ex allievi – Altavilla Vicentina -Football Team CUOA: MBA Footbal Cup 2023

Nella sua ormai ventennale storia

ha visto partecipazioni da parte delle scuole di management di tutta Europa e la presenza di ospiti d’onore provenienti dal mondo calcistico del calibro di Gianni Rivera e Pierluigi Collina.

Il CUOA Football Team può vantare nel suo palmarès ben 5 coppe conquistate.

La due-giorni di torneo, con una caratura internazionale, è iniziata con le partite del girone al sabato presso i Campi di Borgo San Sergio (TS), seguite dagli spareggi, semifinali e finale la domenica mattina allo Stadio Pino Grezar (TS).

Si è trattato di un’opportunità davvero unica per incontrare manager, imprenditori e professionisti con background diversi che condividono la stessa passione per il calcio.

Il Football Team CUOA è composto da un mix di talenti, dentro e fuori dal campo, che rappresentano perfettamente l’ottica di inclusione che intende identificare l’evento: la squadra può contare su Alumni ed allievi in corso, uomini e donne, tra cui si annoverano “vecchie glorie” che hanno preso parte alla competizione fin dalle sue primissime edizioni, giovani desiderosi di potersi divertire e poter trascorrere un weekend all’insegna dello sport.

Il Football Team CUOA è stato supportato come Partner da Ceccarelli Group e da Lanerossi Vicenza.

CUOA Business School

CUOA Business School è la scuola di management di più antica tradizione in Italia, nata a Nordest, e oggi proiettata a livello nazionale.

Si propone nel mercato nazionale e internazionale con attività e percorsi di formazione che rispondono alle nuove sfide professionali e promuovono lo sviluppo di nuovi modelli di business.

La sua offerta include: MBA e master, corsi executive e progetti su misura per le imprese, i professionisti e i manager; formazione e consulenza per l’area banking e finanza; progetti in collaborazione con Istituzioni estere per l’internazionalizzazione delle imprese; attività per lo sviluppo manageriale delle Pubbliche Amministrazioni; diffusione della cultura del Lean Management in Italia.

E’ centro formazione, affiancamento e ricerca sui temi dell’imprenditorialità, con un particolare focus sulle imprese familiari e sulle famiglie imprenditoriali.

Con oltre 65 anni di esperienza nell’alta formazione per lo sviluppo delle competenze manageriali e imprenditoriali, è oggi aggregatore delle eccellenze formative nazionali, con il progetto CUOA University Network Business School.

Sono 17 le Università che hanno aderito

come sostenitrici della scuola: tutte e nove le Università del Nordest Italia, a testimonianza del forte legame con il territorio (Libera Università di Bolzano, SISSA di Trieste, Università Ca’ Foscari di Venezia, Università di Padova, Università di Trento, Università di Trieste, Università di Udine, Università di Verona, Università IUAV di Venezia).

Nel Centro Italia l’Università di Siena e La Sapienza di Roma; nel Nord Ovest del Paese il Politecnico di Torino, l’Università di Genova e l’Università di Milano Statale e nel Sud Italia le Università di Foggia, Bari e di Palermo.

Si tratta di un modello di grande originalità e unico nel panorama italiano.

Fonte Davide Amata Media Relation Specialist

damata@consiliumcom.it

In copertina foto della squadra CUOA che ha partecipato quest’anno.