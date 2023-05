l’Italia cade all’esordio per 10-1 contro la Cina – FISG: Para Ice Hockey, Mondiali Gruppo A

Parte in salita il percorso dell’Italia

ai Mondiali Gruppo A di para ice hockey di scena a Moose Jaw, in Canada.

Nella partita di esordio contro la Cina, conclusa nella scorsa notte italiana, gli azzurri dell’head coach Mirko Bianchi hanno lottato dal primo all’ultimo minuto ma si sono dovuti arrendere alla formazione bronzo alle ultime Paralimpiadi di Pechino, vittoriosa per 10-1 al termine del match.

La rete della bandiera in casa tricolore è stata firmata da Stephan Kafmann – eletto miglior giocatore dell’Italia a fine match – per quello che, in apertura di secondo periodo, era stato il momentaneo 2-1.

La Cina ha inziato fortissimo la gara e, in meno di due minuti, ha sbloccato il risultato con Shen per poi salire sul 2-0 appena 13 secondi più tardi con la marcatura di Zheng Zhang.

Proprio Yi Feng Shen è stato il mattatore della serata in casa cinese con la bellezza di cinque gol complessivi.

Nell’altra sfida del girone B – raggruppamento in cui è inserita l’Italia – la Germania ha avuto la meglio sulla Norvegia per 5-3.

Proprio i tedeschi saranno i prossimi avversari della Nazionale tricolore che tornerà sul ghiaccio del Moose Jaw Events Centre martedì sera alle ore 19 (le 11 locali) per il secondo incontro di questa rassegna iridata.

Qui i risultati.

Photo Credit: Erica Perreaux / Immagini Hockey Canada / WPIH