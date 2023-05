Si va agli ottavi contro l’Inghilterra – Nunziata: “E’ l’occasione per una bella rivincita” – FIGC: Mondiale Under 20

I tre leoni hanno pareggiato contro l’Iraq consolidando la prima posizione nel Girone E. Stabilito ora l’incrocio con l’Italia, seconda nel girone D. Il big match si giocherà il 31 maggio a La Plata e sarà trasmessa in diretta dalla Rai

Tutta la delegazione Azzurra oggi

29 maggio rifarà i bagagli per prendere il volo alla volta di Buenos Aires e gli Azzurrini avranno un giorno per adattarsi (gli inglesi sono già lì) prima di mercoledì 31 luglio quando a La Plata, alle 18 locali, affronteranno l’Inghilterra per conquistare il passaggio ai quarti di questo Mondiale.

“Sarà l’occasione per una bella rivincita – dice sorridendo il tecnico Azzurro Carmine Nunziata – dato che praticamente la stessa squadra che è qui, lo scorso anno in Slovacchia ci ha battuto in rimonta (2-1) nelle semifinali, mettendoci fuori dal campionato Europeo Under 19. Sarà una bella sfida”.

La partita sarà trasmessa in diretta dalla Rai a partire dalle 22.50, ora italiana.

Calendario e classifica del girone D

Domenica 21 maggio

Nigeria-Repubblica Dominicana 2-1

ITALIA-Brasile 3-2

Mercoledì 24 maggio

ITALIA-Nigeria 0-2

Brasile-Repubblica Dominicana 6-0

Sabato 27 maggio

Brasile-Nigeria 2-0

Repubblica Dominicana-ITALIA 0-3

Classifica: Brasile (d.r. +7), ITALIA (d.r. +2), Nigeria (+1) 6 punti, Repubblica Dominicana 0

Qualificate: Brasile, Italia, Nigeria (come una delle quattro migliori terze)

Lista dei convocati

Portieri: Sebastiano Desplanches (Trento); Jacopo Sassi (Giugliano Calcio), Gioele Zacchi (Sassuolo);

Difensori: Filippo Fiumanò (Aquila Montevarchi); Alessandro Fontanarosa (Inter), Daniele Ghilardi (Mantova), Samuel Giovane (Ascoli), Gabriele Guarino (Empoli), Riccardo Turicchia (Juventus), Mattia Zanotti (Inter);

Centrocampisti: Tommaso Baldanzi (Empoli), Cesare Casadei (Reading F.C.), Duccio Degli Innocenti (Empoli), Giacomo Faticanti (Roma), Luca Lipani (Genoa), Niccolò Pisilli (Roma), Matteo Prati (Spal);

Attaccanti: Giuseppe Ambrosino Di Bruttopilo (Cittadella), Francesco Pio Esposito (Inter), Daniele Montevago (Sampdoria), Simone Pafundi (Udinese).

Staff – Capo Delegazione, Marcello Nicchi; Dirigente Accompagnatore: Gianfranco Serioli; Assistente Allenatore, Emanuele Filippini; Preparatore Atletico, Vito Azzone; Preparatore Portieri, Fabrizio Ferron; Match Analyst, Marco Mannucci; Osservatore, Claudio Coppi; Medici, Carmelo Papotto e Lorenzo Ticca; Fisioterapisti, Giuseppe Galli e Tommaso Cannata; Nutrizionista, Alessio Colli; Segretario, Aldo Blessich; Ufficio Stampa, Giuseppe Ingrati; Amministrazione, Francesco Casella; Club Italia, Matteo Galdelli; Logistica, Carlo Fanano.

I gironi e le sedi

Girone A. Argentina, Uzbekistan, Guatemala, Nuova Zelanda – Santiago del Estero;

Girone B. Usa, Ecuador, Fiji, Slovacchia – San Juan;

Girone C. Senegal, Giappone, Israele, Colombia – La Plata;

Girone D. ITALIA, Brasile, Nigeria, Repubblica Dominicana – Mendoza;

Girone E. Uruguay, Iraq, Inghilterra, Tunisia – La Plata;

Girone F. Francia, Corea del Sud, Ghana, Honduras – Mendoza.

Albo d’oro

(numero dei Mondiali U20 vinti)

Argentina (6), Brasile (5), Portogallo (2), Serbia (2), Ghana (1), Spagna (1), Russia (1), Germania (1), Inghilterra (1), Francia (1), Ucraina (1, campione in carica).

