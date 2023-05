Il commento di Emiliano Vettore, presidente comunale di Vicenza di Confartigianato: “Ora il confronto

sui temi che toccano da vicino le imprese per azioni concrete e programmate” – Confartigianato Imprese Vicenza sull’esito delle amministrative

Confartigianato Imprese Vicenza

si congratula con Giacomo Possamai per la sua elezione a sindaco di Vicenza.

“Alle congratulazioni uniamo anche un augurio di buon lavoro garantendo la nostra disponibilità al dialogo e al confronto anche serrato sui temi di forte e prioritario interesse posti a tutti i candidati durante la campagna elettorale.

Contiamo quindi che l’Amministrazione che si insedierà renda operativa questa nostra disponibilità a fronte di importanti temi da affrontare e grandi opportunità da cogliere.

Tra tutti quello della sostenibilità con politiche chiare e scelte concrete ad esempio per l’efficientamento energetico, una mobilità al passo con i tempi e le tecnologie disponibili.

Tutto in un’ottica di vivibilità della città tanto per i residenti che per i turisti”, commenta Emiliano Vettore presidente comunale di Vicenza Confartigianato.

“Come artigiani rappresentiamo un soggetto economico e sociale

importante su cui poggia e vive la nostra città. Nel capoluogo gli imprenditori artigiani sono oltre 1.700.

Un numero elevatissimo.

Per questo, terremmo alta l’attenzione su temi che toccano non solo noi ma tutto il tessuto socio economico della città. Temi che abbiamo presentato a tutti i candidati nel corso della campagna elettorale e in un recente incontro assieme alle altre categorie economiche”, ricorda Vettore.

Dalla valorizzazione del patrimonio artistico e naturalistico del territorio quale risorsa preziosa per il turismo e l’economia, all’alleggerimento delle incombenze burocratiche, anche a livello di singolo Comune; dalla sicurezza anche attraverso interventi di recupero, riqualificazione e, soprattutto, rigenerazione delle aree o dei siti più degradati, all’importanza del ruolo economico e sociale dei negozi di vicinato; dal grande tema della mobilità sostenibile alle Comunità Energetiche; dalla ‘gestione del territorio’ che eviti, o quanto meno prevenga, disagi ogni qualvolta si presenta un evento climatico critico o anomalo, agli strumenti e politiche sociali contro l’inverno demografico; al sostegno degli anziani senza caregivers.

E, infine, il necessario rapporto con i comuni contermini che con Vicenza condividono temi che quali viabilità, sviluppo turistico, accoglienza, infrastrutture, consolidamento della Fiera di Vicenza e TAV.

“Sono questi i temi sui quali anche i nostri soci

hanno posto l’attenzione.

Ma per gli artigiani, in quanto imprenditori, si tratta di aspetti che hanno anche concrete ricadute e per questo è bene intervenire con cognizione di causa e conoscendo contesto e tempi di programmazione – aggiunge Vettore-.

Ogni voce di quelle individuate infatti coinvolge interi settori produttivi: la mobilità sostenibile tocca da vicino il comparto dei trasporti, la meccanica e l’autoriparazione; quello della riqualificazione degli edifici anche in termini energetici interessa tutta la filiera della casa compresi impiantisti.

Una città più sicura e gradevole favorisce anche il turismo

oltre al ‘movimento’ delle persone portando benefici a ristoratori, botteghe storiche e restauratori, ma anche al comparto moda e quello dei metalli preziosi, agli operatori della bellezza, al settore alimentazione, ai pasticceri, ai gelatieri.

Insomma, ogni tema da noi individuato coinvolge in diversi modi i vari comparti di cui è composto il mondo dell’artigianato, e questo si traduce in sopravvivenza e sviluppo delle imprese e, cosa non trascurabile, dell’occupazione.

Gli artigiani non vogliono mancare all’appuntamento con il prossimo futuro per questo stanno investendo in innovazione, competenze, nuove tecnologie, per esserne loro, a fianco dell’Amministrazione, i protagonisti portando anche la loro esperienza”.

Comunicato 67 – 29 maggio 2023

Fonte Ufficio Stampa Confartigianato Imprese Vicenza