Coldiretti Vicenza: dichiarazioni su elezione nuovo Sindaco

Coldiretti Vicenza: “La campagna elettorale è finita, si parta subito con i progetti sul tavolo” – dichiarazioni su elezione nuovo Sindaco

“La campagna elettorale si è conclusa,

quindi ora non resta che rimboccarsi le maniche e partire subito con i progetti presentati nel corso delle ultime settimane, oltre, naturalmente, a quelli in cantiere da più tempo, in quanto la città capoluogo non può permettersi stand-by.

Coldiretti Vicenza ringrazia il sindaco uscente Francesco Rucco per il lavoro fatto ed augura a Giacomo Possamai un buon lavoro, nel segno della collaborazione con l’Associazione maggiormente rappresentativa del mondo agricolo.

In particolare, ci auguriamo che le iniziative intraprese proseguano con entusiasmo e che altre di nuove possano essere intraprese, così da poter contare su una città sempre più green e sensibile rispetto all’agricoltura, che rappresenta uno dei settori cardine dell’economia dei territori”.

Vicenza, 29 maggio 2023

Fonte Coldiretti Vicenza