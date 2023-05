Ufficiale il rinnovo del centrocampista Riccardo Casini – Arzignano Valchiampo: il capitano è ancora con noi!

Il Capitano ancora con noi!

Il centrocampista Riccardo Casini prosegue in Gialloceleste e firma con l’Arzignano Valchiampo un rinnovo annuale con opzione per la stagione 2024/2025.

Giunto in via dello Sport nel 2019, sarà per lui la quinta stagione in maglia numero 4.

Grazie Riccardo!

Continuiamo Insieme!

