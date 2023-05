Arredo bagno, come scegliere e posizionare correttamente lo specchio

Grande o piccolo che sia, non c’è bagno che non sia arredato con uno specchio, abbinato al lavabo, per motivi strettamente pratici: per la maggior parte degli utilizzi quotidiani del bagno, come lavarsi i denti, radersi, pettinarsi o truccarsi, è necessario avere a disposizione uno specchio. Quest’ultimo assolve anche una funzione estetica e decorativa, soprattutto in grandi ambienti di design come, ad esempio, il bagno padronale. Ciò non toglie che la scelta dello specchio, e la sua collocazione, debbano seguire regole e principi ben precisi, al fine di ottenere un risultato funzionale e il più possibile armonico rispetto al resto dell’arredo.

I diversi tipi di specchio da bagno

In commercio si trovano diverse tipologie di specchio da bagno, che si differenziano per dimensioni, illuminazione e conformazione. Quelli più semplici sono senza cornice, e possono essere abbinati ad un faretto o una luce a LED se privi di retroilluminazione. I modelli dal taglio più moderno presentano un aspetto minimalista, con pochi dettagli e soluzioni tecnologiche più sofisticate (retroilluminazione a LED, per esempio). Vi sono poi gli specchi in stile classico (country, retrò, vintage), solitamente caratterizzati da cornici in legno lavorate in maniera più o meno complessa.

Molto comuni sono anche le soluzioni con armadietti integrati; nella loro forma più semplice, questi specchi fanno parte di una struttura unica, con la superficie riflettente al centro e gli scomparti disposti lateralmente (dove riporre creme, trucchi, accessori, prodotti per la barba e altro). Insomma, per quanto riguarda gli specchi da bagno le opzioni non mancano di certo, e consultando il catalogo di un e-commerce specializzato come Exagonshop si può avere un’idea più chiara circa le tante scelte disponibili.

Le dimensioni

Quanto deve essere grande un specchio da bagno? La risposta è semplice: dipende dalle dimensioni dell’ambiente. In linea di massima, infatti, è bene rispettare le proporzioni dello spazio in cui collocare lo specchio, prestando attenzione anche alla superficie disponibile. Di solito, infatti, viene collocato sopra il bordo del lavabo, rispetto al quale deve altresì risultare ‘centrato’; in ogni caso, lo specchio non dovrebbe raggiungere o sfiorare la soglia del soffitto. Pertanto, occorre valutare attentamente l’altezza effettivamente disponibile, specie in ambienti soppalcati o mansardati.

Per il resto, vale una regola di portata generale: in un bagno grande è possibile optare per uno specchio ampio. Di contro, in un ambiente piccolo, è preferibile un elemento dalle dimensioni più contenute. La valutazione dello spazio a disposizione riguarda anche gli accessori per l’illuminazione, che possono rendere più funzionale l’installazione. I modelli con retroilluminazione a LED si adattano meglio ad ambienti in stile moderno o minimal, grazie ad un’estetica sobria ed elegante. Gli specchi-contenitori, invece, consentono di guadagnare un po’ di spazio sfruttabile in bagni più piccoli, come quelli secondari o di servizio.

Il posizionamento

Come già accennato, lo specchio va montato sopra il lavabo, lasciando un margine che si aggira sui 20-30 cm. Per determinare il corretto posizionamento, però, questo unico parametro non basta. La superficie riflettente, infatti, deve risultare centrata rispetto all’altezza degli occhi di una persona di altezza media (165 cm). In altre parole, il centro dello specchio deve trovarsi a circa un metro e 65 cm dal pavimento, nonché coincidere con il centro del lavabo sottostante.

Nel caso in cui il lavabo sia da appoggio, lo specchio va posizionato comunque al di sopra del margine superiore del lavandino. Pur non essendo una regola generale, di norma lo spazio tra il lato inferiore dello specchio e quello superiore del lavabo coincide grossomodo con l’altezza del rubinetto, a meno che non si tratti di modelli a colonna piuttosto alti oppure di elementi a parete.