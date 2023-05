Thiene, ore 02:00 di domenica 28 maggio. D.M., giovane 24enne di Schio, alla guida dell’autovettura Renault Talisman, stava percorrendo via Valsugana con direzione Vicenza. Thiene: invade la corsia, ingenti danni ai veicoli

All’altezza dell’intersezione con via San Luca, per cause in corso di accertamento, invadeva leggermente l’opposta corsia di marcia collidendo il lato anteriore sinistro dell’autovettura Renault Clio, condotto da A.V., ragazza 27enne che procedeva con direzione via Valcismon.

Ingenti ai veicoli, ma i conducenti sono rimasti praticamente illesi.

Rilievi e regolazione traffico a cura di 2 pattuglie della polizia locale nordest vicentino.