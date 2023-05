Cari lettori, in questa rubrica proponiamo un primo piatto delicato, gustoso e facile da preparare il “risotto con ciliegie e scampi”.

Il ciliegio ci regala un frutto piccolo e grazioso. L’utilizzo delle ciliegie in cucina è nelle preparazioni dolci, da frigo e da forno, come: torte, crostate, dessert al cucchiaio, yogurt, marmellate, gelato. Sono molto versatili anche per piatti salati, primi piatti come ad esempio il risotto, secondi piatti di pesce (pesce spada marinato alle ciliegie) e di carne come (filetto di manzo alle ciliegie).

Le proprietà delle ciliegie

La frutta si sa è salutare per tutti e si nascono proprietà benefiche per il nostro organismo. Sono ricche di vitamina C e A. Contengono poi acido folico, calcio, magnesio, potassio. Sono depurative, diuretiche e aiutano a prevenire l’invecchiamento cellulare.

Alcuni consigli

Un consiglio è di mangiarne un ventina al giorno, non bisogna esagerare perché sono leggermente lassative.

Inoltre, non buttare mai via i noccioli e peduncoli.

I noccioli: lavati e lasciati essiccare, possono essere usati per riempire dei piccoli cuscinetti. Possono essere anche scaldati ed essere usati per calmare leggeri crampi addominali.

I peduncoli invece servono per realizzare infusi e tisane dal potere diuretico e drenante.

Ora veniamo alla ricetta del risotto con ciliegie e scampi

Ingredienti per 4 persone

350 g riso Carnaroli

20 pz ciliegie

12 pz scampi

Parmigiano Reggiano Dop grattugiato

brodo vegetale

lime

vino bianco secco

olio extravergine di oliva

sale

pepe

Procedimento

Per la ricetta del risotto con ciliegie e scampi , sgusciate gli scampi ed eliminate il budellino scuro. Tagliate a metà le ciliegie e snocciolatele. Tostate il riso a secco in una casseruola per un paio di minuti; sfumate con mezzo bicchiere di vino bianco, lasciate insaporire per 1-2 minuti, quindi portate il riso a cottura in 12-14 minuti, bagnandolo di tanto in tanto con un mestolo di brodo vegetale. Mantecate il riso con 4 cucchiai di parmigiano grattugiato e 1 cucchiaio di olio di oliva, mescolando per 1 minuto. Scaldate 2 cucchiai di olio in una padella e rosolatevi gli scampi per 1 minuto, regolando di sale. Distribuite il risotto nei piatti, adagiatevi sopra gli scampi e le ciliegie, completate con una grattugiata di scorza di lime, una macinata di pepe, foglie di melissa a piacere e servite e gustate questo succulente risotto con ciliegie e scampi.

Fonte: La cucina italiana