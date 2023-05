Rosà: cade in monopattino, ricoverato in prognosi riservata

Rosà, ore 15:25 di sabato 27 maggio. M.M.A., uomo 32enne nato in Bangladesh, residente ad Eboli e domiciliato a Rosà, alla guida di monopattino elettrico, sprovvisto di casco protettivo, stava percorrendo via Bertorelle con direzione Bassano del Grappa.

Giunto all’altezza del civico 20, per cause in corso di accertamento, perdeva il controllo del mezzo rovinando sull’asfalto e battendo il capo.

Veniva quindi trasportato in elicoccorso all’ospedale di Vicenza, ove veniva ricoverato con prognosi riservata.

Rilievi a cura di due pattuglie del comando polizia locale di Rosà del consorzio nordest vicentino.