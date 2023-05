Confartigianato: contributo a fondo perduto per l’internazionalizzazione delle imprese

Un webinar di presentazione per le imprese: martedì 30 maggio

È stato recentemente pubblicato il bando 23IN che permette alle imprese vicentine coprire parte della spesa sostenuta per servizi di consulenza, di assistenza o della partecipazione a iniziative finalizzate allo sviluppo commerciale estero.

Un’occasione che merita la dovuta attenzione e per la quale Confartigianato Imprese Vicenza martedì 30, alle ore 9.30, propone un webinar di approfondimento. Webinar in cui verrà anche spiegato come presentare la domanda.

Cosa prevede il bando

Nel dettaglio, il bando prevede per una spesa minima di € 4.000,00 e un contributo a fondo perduto massimo di € 2.000,00 a cui può aggiungersi il contributo EBAV.

Quanto alle spese, sono ammissibili quelle relative a tutti i servizi offerti da Confartigianato. In particolare quelli di assistenza commerciale e per la partecipazione a missioni imprenditoriali.

Per informazioni e modalità di partecipazione al webinar:

Ufficio Estero di Confartigianato – tel. 0444.168316; sito Confartigianato Vicenza sezione Estero.

