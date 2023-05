Vicenza, 30 maggio: in Bertoliana verrà presentato il docufilm “A piedi nudi sulla terra”

“A piedi nudi sulla terra” è il titolo del docufilm, con letture di Alessandro Scillitani, che verrà presentato in Biblioteca civica Bertoliana nella sede di Palazzo Cordellina in contra’ Riale 12, martedì 30 maggio alle 18.

Ospite Alessandro Scillitani

Sarà presente Scillitani, autore di documentari, musicista e cantante, che alternerà letture a immagini e condurrà il pubblico in un viaggio attraverso la via Postumia. Tra Vicenza, Cremona e Piacenza, “alla ricerca della lentezza per recuperare un ascolto del mondo in un tempo di evidenti sconvolgimenti climatici.

Un viaggio a passo lento, alla scoperta di antiche vie che attraversano con leggerezza i fiumi, le montagne, le terre selvagge all’estremo nord, alla ricerca dei resilienti, di chi ha scelto di vivere in modo sostenibile, nel rispetto di un’armonia perduta.

Un viaggio fatto di incontri e storie, riflessioni sulla vita contadina e sulla modernità, cercando ciò che rimane”.

Fra gli altri si incontreranno anche Paolo Rumiz, Tonino Guerra, Alessandro Anderloni.

Ingresso libero fino ad esaurimento dei posti.

Le opere di Scillitani

Delle sue opere, Alessandro Scillitani cura sceneggiatura, regia, montaggio e musiche. Dal 2011 collabora con il noto scrittore e giornalista Paolo Rumiz, con il quale ha realizzato numerosi film, molti dei quali distribuiti con Repubblica ed in emittenti televisive (Rai, LaEffe Tv, Rsi) e proiettati nei cinema.

Nel 2013 ha fondato una sua società di produzione, Artemide Film, con la quale ha realizzato numerose opere. Rielaborando i materiali filmici raccolti durante i suoi viaggi, realizza film-concerto, in cui le immagini su grande schermo si intrecciano con la musica eseguita dal vivo.

Ha collaborato alla realizzazione di spettacoli della compagnia teatrale Teatro dell’Orsa (Nudi, Fatti di numeri, Saluti dalla Terra).

Con i suoi film e con i suoi spettacoli ha partecipato a numerosi festival ed eventi importanti. Tra cui: Festival della Mente, Festivaletteratura, Sponz Fest, La Luna e i calanchi, Film Festival della Lessinia, Mostra del cinema di Venezia.

Fonte: Comune di Vicenza – Ufficio Stampa