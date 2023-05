Mercato di Campagna Amica Vicenza alla Festa della Ciliegia di Marostica Igp

Coldiretti e Campagna Amica Vicenza in pista per la 79a Festa della Ciliegia di Marostica Igp

Nel weekend un ricco calendario di appuntamenti per celebrare la Regina rossa, con il mercato di Campagna Amica, degustazioni dedicate e le aziende e fattorie didattiche aperte per l’occasione

Si avvicina la 79a edizione della Festa della Ciliegia di Marostica Igp, in programma domenica 28 maggio a Marostica. Ed i produttori di Coldiretti e Campagna Amica Vicenza sono già pronti a deliziare i cittadini che non vedono l’ora di assaggiare i migliori esemplari di ciliegie del territorio.

Sono numerose le attività e le iniziative previste in tutto il territorio, dal centro storico alle colline, con il mercato dei produttori, le degustazioni dedicate alla Rossa di Marostica e delle fattorie didattiche aperte.

Per l’edizione di quest’anno ci sarà un debutto d’eccezione. Alle 11.30, infatti, verrà presentata al pubblico La Pèca del Salbaneo, il nuovo dolce artigianale della Pedemontana Vicentina, con tre ingredienti davvero speciali: la Ciliegia di Marostica Igp, il vino Torcolato Doc Breganze e l’olio extravergine d’oliva della Cooperativa Pedemontana del Grappa.

“L’inizio della stagione produttiva 2023 della Ciliegia di Marostica Igp – spiega Coldiretti Vicenza – è stato fortemente compromesso per le varietà precoci, a causa delle abbondanti precipitazioni delle scorse settimane e del clima freddo, fuori stagione, che ha colpito anche il territorio vicentino, con danni importanti alle coltivazioni.

Quanto accaduto rappresenta chiaramente gli effetti dei cambiamenti climatici in atto, che si ripercuotono sulle produzioni, anche le più pregiate, come la Ciliegia di Marostica Igp, talvolta riducendone drasticamente il raccolto. Tuttavia, dalle maturazioni si auspica una buona stagione per quantità e gusto sulle medio tardive”.

PROGRAMMA 79a EDIZIONE

DOMENICA 28 MAGGIO

IN PIAZZA CASTELLO dalle 8.30 alle 19.30:

Mercato per la vendita diretta di ciliegie IGP e trasformati, prodotti tipici locali e artigianali

Inaugurazione della 79 a Mostra del mercato provinciale e premiazione della Ciliegia di Marostica Igp (alle ore 11.30)

Mostra del mercato provinciale e premiazione della Ciliegia di Marostica Igp (alle ore 11.30) Presentazione del nuovo dolce, La Pèca del Salbaneo, che racchiude tre eccellenze del territorio pedemontano

che racchiude tre eccellenze del territorio pedemontano Esperienze alla scoperta del centro storico, con degustazioni ed un focus sul mondo delle api

NEL TERRITORIO (27 E 28 MAGGIO)

Su prenotazione:

Aziende agricole e fattorie didattiche aperte: tour in azienda a contatto con la natura e vendita diretta

Menù degustazione e sfiziosità a base di Ciliegia di Marostica Igp

Esperienze uniche in campagna e in collina. Attività per grandi e piccini: passeggiate col Cai alla scoperta del territorio o in compagnia degli asini. Agri-aperitivi, spettacoli itineranti tra i ciliegi, serate tematiche con intrattenimento musicale e molto altro…

Fonte: Coldiretti Vicenza – Ufficio Stampa Matteo Crestani Giornalista