LR Vicenza: vicina alle famiglie colpite dall’alluvione in Emilia-Romagna

La società LR Vicenza è vicina a tutte le famiglie colpite dalla devastazione dell’alluvione che si è abbattuta sull’Emilia-Romagna.

In occasione della gara LR Vicenza-Cesena, in programma allo stadio Romeo Menti, il 20% dell’incasso spettante alla società biancorossa dalle suddivisioni effettuate dalla Lega Pro, organizzatrice dell’evento, verrà devoluto a OTB Foundation per progetti a favore della popolazione dell’Emilia-Romagna, messa a dura prova in questi giorni.

OTB Foundation, nata nel 2006 come organizzazione non profit del gruppo OTB, come avvenuto in precedenza quando si è presentata un’emergenza, si è già attivata per mettere a disposizione dei fondi per finanziare azioni mirate e concrete che rispondano a bisogni urgenti dei beneficiari.

Tali iniziative verranno individuate grazie alla collaborazione con la Protezione Civile e gli enti preposti attivi sul territorio.

Forza Emilia-Romagna!

Fonte L.R. Vicenza

