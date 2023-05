Il Veneto legge 2023: la maratona di lettura parte da Malo

Mercoledì 31 maggio la Biblioteca “Luigi Meneghello” ospiterà il primo evento provinciale della Maratona di lettura “Il Veneto legge 2023”, giunta alla settima edizione.

La manifestazione regionale, ideata e realizzata dall’Assessorato alla cultura della Regione del Veneto in collaborazione con la sezione regionale dell’Associazione Italiana Biblioteche e l’Ufficio Scolastico Regionale, con il sostegno dell’Associazione Librai Italiani-Confcommercio, del Sindacato Italiano Librai Cartolibrai-Confesercenti, dell’Associazione Editori Veneti, dell’Associazione degli editori indipendenti e dell’Associazione Italiana Editori, vuole promuove il piacere della lettura a tutte le età e in qualsiasi forma, coinvolgendo non solo i cittadini ma anche gli attori della filiera del libro, con l’obiettivo più grande di renderla un’abitudine sociale diffusa e riconosciuta.

La scelta della biblioteca di Malo è legata al sessantesimo anniversario della pubblicazione di “Libera nos a Malo” di Luigi Meneghello, uno dei temi che caratterizzano la bibliografia della Maratona 2023. La biblioteca, in collaborazione con l’Ufficio Cultura di Malo ha dato il proprio contributo alla stesura della sezione dedicata alle opere di Luigi Meneghello e ad alcuni testi di critica attinenti al Libera nos o propedeutici al tema ” paese natale”, con un ulteriore sguardo agli scritti di autori che hanno saputo “cantare” l’amore per il proprio territorio.

L’appuntamento è per mercoledì alle 20.30 nell’ex chiesetta di San Bernardino (sala consiliare) con il libroforo Livio Vianello, che accompagnerà i presenti in un viaggio letterario alla scoperta di importanti voci narranti che hanno descritto, amandoli, luoghi, persone e situazioni veneti.

<Sono felice che la biblioteca di Malo abbia collaborato alla stesura della bibliografia della Maratona di lettura “Il Veneto legge” per l’anno 2023 – afferma l’assessore alla cultura Silvia Berlato. – Vi ricordo con piacere che ci aspetta un’estate ricca di appuntamenti, che culmineranno il 29 settembre nella maratona di lettura, un evento che unisce i lettori di tutta la regione>.

Livio Vianello è lettore e operatore culturale.

Ha lavorato come attore con le compagnie Atellana di Venezia, Attori & Cantori di Pordenone, Casa degli Alfieri di Asti e Stilema di Torino. In qualità di lettore dal 1997 ha avviato un percorso di approfondimento e di ricerca sulla promozione della lettura e sulla lettura ad alta voce realizzando progetti presso scuole e biblioteche rivolti a bambini, ragazzi e adulti.

Fonte: Comune di Malo – Ufficio Stampa