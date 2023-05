Corso di disegno in quartiere Centro Storico a Bassano

Il Quartiere Centro Storico di Bassano del Grappa (VI) ospiterà presso Sala Tolio (via Jacopo da Ponte 37) dal 6 giugno al 4 luglio 2023 un corso di disegno tenuto dal maestro Casali, artista e insegnante.

Chi è Matteo Casali

Matteo Casali è un artista nel campo delle arti visive della pittura e del disegno. Ma sperimenta con fotografia e video e new media art. Nelle sue opere pittoriche cerca la sintesi e la rapidità di esecuzione per cogliere l’immediatezza e la poesia del momento, sia esso di un paesaggio o di un ritratto.

Affascinato inoltre dalle nuove tecnologie, studia nuovi metodi per collaborare, lavorare ed esporre a distanza.

Dopo essersi diplomato all’Accademia di Belle Arti di Venezia, studiando con il prof. Luca Reffo in Atelier 12, e Carlo di Raco e Martino Scavezzon in Atelier F, ha all’attivo varie esposizioni personali e collettive in tutta Italia. Da Milano a Roma, città in cui collabora con la galleria d’arte contemporanea Von Buren Contemporary.

Dal 2020 è curatore dello spazio virtuale indipendente NOTSpace virtual gallery.

Corso per giovani e anziani

Il corso è aperto a giovani e anziani che vogliono imparare o perfezionare le tecniche del disegno sketch di copia dal vero a matita e carboncino di oggetti di uso comune. Come still life di bottiglie, tazze, bicchieri…ricordando come il grande Giorgio Morandi basò su questi la pittura di tutta una vita.

Il percorso si adeguerà alle capacità individuali di ogni partecipante, approfondendo lo studio del disegno veloce a sketch dando importanza alle proporzioni, alle luci e ombre, al tratteggio.

Il corso si svolgerà in cinque lezioni di un’ora e mezza ciascuna. Il martedì mattina, in due turni dalle 9:00 alle 10:30 e dalle 11:00 alle 12:30. Nelle seguenti date: 6, 13, 20, 27 giugno e 4 luglio.

Il corso è gratuito, comprensivo di materiale offerto dal quartiere.

I posti sono limitati e per iscriversi è necessario contattare il Centro per le Relazioni e le Famiglie.

Contatti:

E-mail: lafamigliaalcentro@comune.bassano.vi.it Tel. 3346059521 (martedì dalle ore 09.00 alle ore 12.00)

Fonte: Comune di Bassano del Grappa (VI) – Ufficio Stampa