Città di Schio: cosa fare da oggi all’1 giugno 2023

Fine maggio segna l’inizio dell’estate, ma anche il ritorno delle sagre in città. Possiamo dunque salutare maggio festeggiando alla Sagra al Rio oppure ai Cappuccini, e dare un caldo benvenuto a giugno alla Sagra di SS. Trinità o al “Food for All”. Il tutto accompagnati da buon cibo e musica dal vivo.

Sempre parlando di buon cibo, al Centro Civico di Giavenale potrete partecipare al corso di cucina “A tutto pesce!”. Così potrete sfruttare le lunghe serate estive per provare nuovi piatti e impressionare amici e parenti.

Infine, il Lanificio Conte ospiterà per tre serate “Tentativo Unanime di Volo”, un’esperienza in movimento fra immagini, musica e parole.

Buon weekend!

EVENTI SU PIÙ GIORNI

Fino al 2 luglio 2023

Restituzioni – dipinti restaurati della Chiesa di San Francesco

Museo Civico Palazzo Fogazzaro

Orari: MAR-VEN dalle 10.00 alle 13.00, SAB-DOM dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00

Ingresso libero

Info: 0445691343 / museocivico@comune.schio.vi.it

Dettagli: https://bit.ly/3JUsh8e

“A decoro di Schio intellettuale e studiosa” – Le collezioni archeologiche nel Museo Civico di Schio

In mostra reperti della collezione Cibin Gori, della collezione numismatica Teopisto Strolin e della collezione Gianni Mazzon.

Museo Civico Palazzo Fogazzaro

Orari: MAR-VEN dalle 10.00 alle 13.00, SAB-DOM dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00

Ingresso libero

Info e dettagli: https://bit.ly/3VyrHkM

26-27-28 maggio 2023

Tentativo Unanime di Volo

Esperienza in movimento fra immagini, musica e parole

Lanificio Conte

venerdì 26 maggio, ore 18.30

sabato 27 maggio, ore 18.30 e 20.30

domenica 28 maggio, ore 18.30

Ingresso libero

Info e dettagli: https://bit.ly/3njfuEb

Sagra al Rio

Rio di Giavenale

Stand gastronomico dalle ore 18.00

venerdì 26 maggio: “Bastards of ‘69 – Green Day Tribute” ore 21.00

sabato 27 maggio: Gara Podistica ore 19.00, ROCKPUNTOIT ore 21.00

domenica 28 maggio: Pranzo comunitario ore 12.00, chiuso la sera

Info https://bit.ly/3Op619b

Dettagli https://bit.ly/3BGwub2

27-28 maggio 2023

Sagra ai Cappuccini

Festa della Madonna della Grotta

Stand gastronomico, musica live, pesca di beneficenza, visita al Barolo e al Convento

Cappuccini

sabato 27 maggio: dalle ore 19.00

domenica 28 maggio: dalle ore 10.00 fino a sera

Info e dettagli https://bit.ly/4342oKE

“Dominae, comiche e drammatiche protagoniste del palcoscenico”

Spettacolo finale della scuola di arte drammatica “La bottega del teatro”

Sala Poleo, via Falgare 35

sabato 27 maggio: ore 20.30

domenica 28 maggio: ore 17.00

Prenotazione consigliata prenotazioni@schioteatro80.it

Ingresso libero

Organizzatore SchioTeatro80 – Info e dettagli urly.it/3vb1a

29-30 maggio 2023

Convocazione del Consiglio Comunale

Sede Comunale, Palazzo Garbin

lunedì 29 maggio: ore 18.15

martedì 30 maggio: ore 18.30

1-4 giugno 2023

Sagra a SS. Trinità

SS. Trinità

1 giugno: Remix Party

2 giugno: Starlight Band con le migliori hit di ieri e oggi

3 giugno: “Demenzioni” con una serata in pieno stile demenziale

4 giugno: Fiesta Latina

Info https://www.facebook.com/sagra.santissima.trinita.schio

Dettagli urly.it/3vc00

Street Food “Food for All”

Piazza Falcone Borsellino

Info https://www.facebook.com/foodforall.officialpage

Dettagli urly.it/3vc02

EVENTI GIORNO PER GIORNO

Venerdì 26 maggio

“Arte di Carta” a cura di Ecotopia – Naturalmente carta 2

Workshop rivolto a bambini e ragazzi dedicato alla carta e ai suoi molteplici utilizzi

Biblioteca Civica R. Bortoli

Ragazzi 11-16 anni: dalle ore 14.45 alle ore 16.15 (costo 10 euro a incontro)

Bambini 7-10 anni: dalle ore 16.45 alle ore 18.15 (costo 8 euro a incontro)

Minimo 6 partecipanti

Info e iscrizioni 0445641606 / info@cooperativaecotopia.it

Dettagli https://bit.ly/3AhBxOh

Laboratori creativi “Il Parco Fatato” – Festa nel Parco Fatato

Ludoteca “La Casa delle Fate”

via Baratto 33, dalle ore 16.00 alle ore 17.30

Info e prenotazioni +39 3387964841

Dettagli https://bit.ly/3VxiWHP

Phuntsok 2023

Montagna e solidarietà, storia di un progetto di collaborazione in Nepal

Casa della Montagna, via A. Rossi 8 (sede CAI), ore 20.30

Relatori Phuntsok con Carlo e Piero Zanrosso

Ingresso libero

Info www.caischio.it

Dettagli https://bit.ly/3VBN3xR

Festival San Bortolo – “Quattro salti in corsia!”

I dipendenti dell’Ospedale San Bortolo si esibiscono per beneficenza

Teatro Astra, ore 20.30

Ingresso: donazione consapevole 10 euro

Info +39 3475319123 (Ivana Gechelin)

Dettagli https://bit.ly/3Me9QN1

Sabato 27 maggio

Letture incrociate – “Dove nasce il vento. Vita di Nellie Bly, a free american girl” di Nicola Attadio

conduce Giulia Cavion

Biblioteca Civica, ore 15.30

Info 0445611611 / biblioteca.consulenza@comune.schio.vi.it

Dettagli https://bit.ly/45oqNMs

Incontro – Piante di alta quota

Ad ambienti estremi… estremi rimedi!

Strategie e adattamenti per per affrontare l’ambiente alpino – Dott. Nicola Casarotto

Palazzo Toaldi Capra, ore 17.00

Ingresso gratuito

Organizzato da Giardino Botanico Alpino San Marco

Info info@umpasubioaltovicentino.it

Dettagli https://bit.ly/4086fnx

Domenica 28 maggio

Collezionando a Schio

Mercatino vintage, antiquariato e hobbistica

Portici di Piazza A. Da Schio, dalle ore 8.00 alle ore 20.00

Info e dettagli https://bit.ly/3RZLpUN

Le passeggiate del Museo Geomineralogico: i quarzi del Tretto

Ritrovo nel piazzale di S. Maria del Pornaro, ore 8.30

In caso di maltempo le passeggiate saranno rinviate

Per partecipare vi è l’OBBLIGO DI ISCRIZIONE tramite WhatsApp +39 3491392462, indicando il nome e cognome e numero di partecipanti

Info e dettagli urly.it/3vb2n

La Vicenza agraria e industriale negli studi di Silvio Lanaro

Giornata di studi dell’Accademia Olimpica di Vicenza

Sala Calendoli, ore 10.30

Ingresso libero, gradita la prenotazione

Info 0444324376 / segreteria@accademialimpica.it

Dettagli https://bit.ly/3BR2BEE

Festa della Madonna della Grotta

Parrocchia di S. Pietro Apostolo, Cappuccini

ore 15.00 e 17.30 visita guidata al Convento

Info e dettagli https://bit.ly/41fiFex

Martedì 30 maggio

Passeggiate della salute per la Valleogra, la Valdastico, la Vallarsa, la Valle dell’Agno e l’altopiano di Asiago

CONTRADE DI SANT’ANTONIO DEL PASUBIO

Piazzale di SS. Trinità, ore 7.45

Guide: Umberto Busato (tel. 338 1347938) e Maria Luisa Munari (tel.333 6602976)

Info e dettagli https://bit.ly/42u2BGV

Corso: A tutto pesce!

Centro Civico Giavenale, via Sorelle Boschetti 4

il costo è di 30 euro

Info e prenotazioni +39 3357458094 (Riccardo Piazzo)

Dettagli https://bit.ly/434GS8D

Mercoledì 31 maggio

Il Filò delle mamme e dei papà

Per neonati e i loro genitori

Ludoteca “La Casa delle Fate”

via Baratto 33, dalle ore 10.00 alle ore 11.45

Info e prenotazioni +39 3387964841

Dettagli https://bit.ly/3HHeiRK

La Nostra Schio – Incontri tematici

AMBIENTE, SOSTENIBILITA’, ENERGIA

Sindaco e assessori incontrano i cittadini per approfondire temi di attualità che interessano il nostro territorio

Meeting Box, Faber Box: ore 20.30

Info e dettagli https://bit.ly/41Fr7nw

Giovedì 1 giugno

Incontro con l’autore – Paolo Malaguti “Piero fa la merica”

Dialoga con l’autore la Prof.ssa Paola Amati

Palazzo Toaldi Capra, ore 20.30

Info +39 3931592931 / giulio@bortoloso.it

Dettagli https://bit.ly/43czeZ5

BANDI E CORSI

È aperto il co-working di AVATAR e dell’InnovationLab con postazioni PC

info: https://www.avatarlab.it/avatar-co-working/

BANDO inclusione – CHANGE

Info e dettagli: https://bit.ly/3QGchad

DANCE WELL

Ogni giovedì pomeriggio dalle 17.30 alle 18.30 ritrovo al Teatro Civico per le dance class gratuite aperte a tutti, persone col Parkinson ma anche giovani, anziani, danzatori, coreografi, senza obbligo di iscrizione o prenotazione. info@teatrocivicoschio.it

CINEFORUM ALTOVICENTINO – stagione 2022-23

Orari di proiezione: Lunedì ore 20.30, Martedì ore 16 e 20.30, Mercoledì ore 20 e Giovedì ore 21.

Info e programmazione: https://www.cinemapasubio.it/rassegne/cineforum/

MUSICANDO CON MIMA- PERCORSO DI PROPEDEUTICA MUSICALE

30 maggio e 6-7 giugno 2023, presso via Cavour 50, per bambini e ragazzi dai 3 agli 11 anni.

Info e iscrizioni: giovanileschio@gmail.com

PRESENTA IL TUO LIBRO IN BIBLIOTECA

Iniziativa della Biblioteca Civica di Schio “Renato Bortoli” rivolta agli scrittori emergenti che hanno pubblicato un libro negli ultimi due anni e desiderano presentare pubblicamente la propria opera.

Scadenza candidature 3 giugno.

Centri Estivi 2023

Pagina in costante aggiornamento: https://bit.ly/3pucYvm

AVVISI DI PUBBLICA UTILITÀ

Servizio Spesa e medicinali a domicilio:

gratuito rivolto a anziani, persone con difficoltà motorie, immunodepressi, soli o privi di una rete sociale. Il numero 0445 691442 attivo il martedì e il venerdì dalle 8.30 alle 12.30.

La consegna della spesa e dei farmaci avverrà negli stessi pomeriggi di martedì e venerdì. Solo per i farmaci la consegna prevista, anche il sabato e la domenica, per opera della Croce Rossa chiamando al numero 3496728921. Informazioni sul sito del Comune – www.comune.schio.vi.it

Progetto “Easy Welfare” – Sportello fragilità

Grazie all’unione di sette comuni dell’Alto Vicentino e alla collaborazione delle associazioni “Rindola” e “Solidarietà e Speranza”, lo sportello fragilità offre un punto di appoggio nelle situazioni di difficoltà legate alla terza età.

Si impegna a fornire informazioni utili riguardo alla comparsa di disturbi cognitivi, orientamento, sostegno e consulenza per persone (e familiari) con decadimento cognitivo, Parkinson, post ictus e post trauma cranico, e gestione delle pratiche di richiesta di invalidità/legge 104.

Canali Telegram Comune di Schio

Sono attivi due canali Telegram: “Comune di Schio – Pubblica Utilità” e “Comune di Schio – Eventi”. Un servizio che garantisce la consegna puntuale dei messaggi. E che non intasa la memoria del telefono salvando i messaggi sul proprio server. Permettendo l’invio di immagini e video, riuscendo a gestire un maggior numero di iscritti senza andare in sovraccarico.

Per ricevere le notizie in questi due ambiti è sufficiente scaricare l’app “Telegram” poi cercare i canali del Comune di Schio e cliccare “unisciti”. Il servizio può essere attivato/disattivato in qualsiasi momento da parte degli utenti.

Canale Telegram del Progetto Avatar

“Avatar – Alto Vicentino Alleanza Territoriale per Azioni in Rete” per la diffusione della cultura digitale

Iscriviti qui: https://t.me/avatarcittadinidigitali

Trasporto pubblico locale

LA LINEA SPA, che gestisce il servizio di trasporto pubblico ha attivato un servizio attraverso Whatsapp, per comunicare con i propri utenti. Per iscriversi è sufficiente inviare il testo “ISCRIVIMI” al numero 3482825628.

Nella necessità di osservare le disposizioni sulla capienza massima dei mezzi di trasporto, gli utenti saranno informati su ogni aggiornamento relativo a: corse bis, variazioni di orario, altre informazioni.

CUP unificato dell’Ulss7 Pedemontana

Gli utenti potranno prenotare le prestazioni specialistiche ambulatoriali in un struttura qualsiasi dell’Azienda socio-sanitaria, scegliendo la sede con i tempi di attesa più brevi, in quanto gli operatori potranno visionare tutte le agende ed effettuare la prenotazione presso una struttura qualsiasi, naturalmente d’accordo con l’utente.

Prenotazioni e disdette

Lun-Ven 8.00-17.30

· con il Sistema Sanitario Nazionale, per il Distretto 1 Bassano e il Distretto 2 Alto Vicentino

Dal telefono fisso Numero Verde 800.038.990; Dal telefono cellulare: 042884050 o 0445509800

· in Libera Professione: Ospedale di Bassano: Tel. 0424 889831 Fax: 0424888656; Ospedale Alto Vicentino: Tel. 0445509900.

CONTRIBUTI

Contributo sull’acquisto di biciclette a pedalata assistita

Il Comune di Schio mette a disposizione un contributo pari al 10% sul costo sostenuto fino a un importo massimo di 100 euro e su un importo non superiore a 3000 euro.

L’acquisto dovrà essere effettuato presso i negozi convenzionati con il Comune che praticheranno un ulteriore sconto del 10%. Il contributo non è accessibile per chi ne ha già beneficiato negli ultimi 5 anni. Info: www.comune.schio.vi.it

Un anno di parcheggio agevolato a 10,00 €

per le auto elettriche e ibride per un tempo massimo di 2 ore al giorno dalla data di sottoscrizione dell’abbonamento per un anno. Nei parcheggi di via Btg. Val Leogra, piazza A. Da Schio, piazza Statuto, via Rompato, via Gorzone, piazza IV Novembre. Piazza Baracca, via Marconi, via Card. Dalla Costa, via Pasubio, via XX Settembre. Via Gaminella, parcheggio ex scalo merci Stazione Ferroviaria in via Baccarini.

La richiesta, su apposito modulo, deve essere presentata all’Ufficio di Abaco Spa (via Pasini 85, dal lunedì al sabato dalle ore 9.00 alle ore 13.00). Il modulo è scaricabile dal sito www.abacospa.it

Info: 0445529621 / schio.pubblicita@abacospa.it

“Parcheggi rosa”:

osta gratuita nei due posti in Piazza dello Statuto e Almerico da Schio per un tempo massimo di 2 ore al giorno.

L’autorizzazione viene rilasciata per veicoli a servizio di donne in gravidanza o a genitori con bambini di età non superiore a due anni, accompagnata da idonea documentazione di certificazione.

I tagliandi si possono ritirare presso l’ufficio ABACO, gestore dei parcheggi nel Comune di Schio, in via Pasini n. 83. Aperto da lunedì a sabato, dalle 9.00 alle 13.00 – tel. 0445529621 – dopo la presentazione della seguente documentazione da inviare anche via mail a parcheggi.schio@abacospa.it:

– il modulo “Istanza rilascio permesso rosa”

– attestazione di pagamento

– fotocopia del documento d’identità del sottoscrittore

– copia del libretto del veicolo

La procedura richiede una tantum il pagamento di 10 euro per spese d’ufficio.

Contributi per chi attiva collegamenti WI-FI nelle zone di Monte Magrè e Tretto

fino ad esaurimento fondi disponibili

Indicazioni invio domande https://bit.ly/3iw8I7K

Informazioni e moduli http://www.comune.schio.vi.it/url/contributi-wifi

ART BONUS

Sostieni anche tu un teatro più accessibile attraverso ArtBonus

Per abbattere le barriere architettoniche e consentire l’accesso al palcoscenico del Teatro Civico alle persone con disabilità, si prevede di installare una piattaforma elevatrice. Puoi aiutarci attraverso una donazione tramite ArtBonus, l’agevolazione fiscale che ti permette di recuperare nella dichiarazione dei redditi il 65% di ciò che hai donato nel corso di 3 anni. Come ringraziamento, la Fondazione Teatro Civico e il Comune di Schio pubblicheranno il tuo nome nel pannello dei donatori che verrà collocato nel foyer del Teatro.

Info: comunicazione@teatrocivicoschio.it

Scarica qui tutte le informazioni: https://teatrocivicoschio.net/art-bonus-teatro-civico/

MUSEI CITTADINI

Chiesa di Santa Giustina, Giavenale.

Aperta tutti i sabati, ore 15.00-17.30, con visita guidata (non serve prenotazione)

Giardino Jacquard.

Fino al 30 ottobre 2023, ogni sabato e domenica dalle 16 alle 19. Visita guidata alle 17 (non serve prenotazione). Info info@visitschio.it

Museo Civico di Palazzo Fogazzaro, via Pasini.

Aperto da mercoledì a domenica ore 10-19. Info 0445691343

Le Turbine, Largo Fusinelle.

Orari: mar-ven 9-13 e 16-19; sabato 9-13 e 16-21 e domenica 10-13 e 17-21. Info 0445691285

Chiesa Sacra Famiglia,

Mostra Permanente e Stanza del transito di Santa Bakhita, via Fusinato 51. Orari: 9.00-11.30 e 15.30-18.00, chiuso il lunedì. Prenotazione obbligatoria per gruppi al link https://canossianebakhitaschio.org/visita-santuario/

Info bakhitaschio@gmail.com – Tel. 0445521044

Sala Espositiva “Tito Caporali” – ex caserma Cella.

Sede Associazione IV Novembre ricercatori storici – via Rovereto 21/a. Orari: sabato pomeriggio dalle 15 alle 18. Info e prenotazioni per gruppi: segreteria@4novembre.it

Chiesa di San Francesco, via Baratto.

Apertura la prima domenica del mese ore 15-18.30 con visita guidata gratuita alle ore 16 (senza prenotazione) e intrattenimento musicale a cura di Accademia Musicale Schio.

Info 0445.691218 cultura@comune.schio.vi.it

Museo geomineralogico e del caolino

ex caserma Cella, via Rovereto 21/a. Orari: sabato pomeriggio dalle 15 alle 18. Info https://sites.google.com/site/museogeomineralogicoecaolino/intro

Museo del Cavallo e degli attrezzi rurali.

Via Fornaci 64 (vicino alla caserma dei VVFF). Aperto sabato ore 16-18 su richiesta al 3288039444

Il mondo del treno in miniatura.

Via Baratto (ingresso dal cancello de “La Casa”). Apertura: tutti i venerdì non festivi h. 21-23 e ogni prima domenica del mese h. 15-18.30. Info 0445691343

Info news e aggiornamenti sulle iniziative in corso anche sui nostri social (FB Schio Cultura – IG Schiocultura).

Infoline: 0445691343 (Palazzo Fogazzaro lun-ven 9-13).

Fonte: Comune di Schio – Ufficio Stampa

Foto di copertina: Museo del Cavallo e degli attrezzi rurali Schio (VI)