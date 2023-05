Thiene Sport Estate 2023: sport all’aperto per tutti!

Dal 1° giugno al 30 agosto 2023 ritorna nei parchi e nelle piattaforme attrezzate Thiene Sport Estate. Il ricchissimo calendario di appuntamenti gratuiti con l’attività fisica realizzato dal Comune in collaborazione con alcune associazioni Thienesi per promuovere il movimento, l’attività all’aperto e la scoperta delle realtà sportive del territorio.

L’Assessora allo Sport, Maino

«Sono particolarmente soddisfatta per l’importante ricchissima proposta ludico, ricreativa e sportiva che presentiamo oggi – spiega l’Assessora allo Sport, Marina Maino –. Mi sento di condividere con la Città il sentimento di ringraziamento alle numerosissime società sportive di Thiene, e qualcuna anche del territorio circostante, che hanno accolto il nostro invito e si sono volute mettere in gioco.

Si tratta di un’iniziativa inserita tra gli obiettivi dell’Assessorato allo Sport nella promozione del benessere della persona di tutte le età e di uno stile di vita sano. Svolgere una pratica sportiva fa star bene e lo è ancor di più se si pratica in gruppo e all’aria aperta. I nostri parchi e impianti saranno animati in vari orari, per diverse discipline e con un’offerta che copre l’età di tutto l’arco della vita. A disposizione dei cittadini, e gratuitamente, ci sarà del personale specializzato. Quindi, il mio appello a tutti i cittadini: vi aspetto numerosi, non è mai troppo tardi per incominciare!»

Il calendario, aperto a tutti, conta ben 294 lezioni a disposizione.

Tra le attività proposte nell’edizione di Thiene Sport Estate 2023 troviamo l’energia del Silicon Kafe con zumba fitness, acroyoga, allenamento funzionale. Pole dance e balli come il Boogie Woogie, Lindy Hop, Charleston e Swing, la salsa e i balli caraibici, il Jazzercise dell’ASD Santo 95. Le attività di total body workout e pilates matwork per giovani e adulti dello Smove ASD. Il fitness musicale si completa con Allegro Dance della Sanya Dance Academy.

Sport di squadra

Gli Sport di squadra sono presenti con ASD Real Thiene e ASD Futsal Thiene per il calcio a 5 bambini, ragazzi e adulti. il Rugby con ASD Rugby Thiene, che porterà i ragazzi ad allenarsi al campo di rugby della Cittadella Sportiva. L’ASD Giocosport Academy proporrà allenamenti di minibasket, la Cooperativa Radicà Progetto comuni-ty lab metterà a disposizione playgrounds di calcetto e basket presso la piastra Miotto. L’ASD Saltimbanco Academy, nella palestra Bassani, offrirà lezioni di ginnastica artistica per bambine e ragazze.

Varie discipline per le Arti Marziali

Le Arti Marziali sono presenti in molte discipline: Tai Chi con ASD Kun Lun, karate con l’ASD Karate Altovicentino, Aikido con l’ASD Takemusu Aikido Dojo. E poi il Judo con Judo Club Robur, Spada Giapponese con Kyomizu Kan Dojo e la difesa personale Sambo Systema. Da quest’anno si aggiunge il Kung Fu al parco del Donatore con l’ASD Xieu Lam Tu.

Yoga

Lo Yoga è presente con ben quattro scuole al Parco del Donatore, ai Giardini al Bosco e al parco di Villa Fabris in vari orari della giornata. Dal primo mattino con Dharma Home e con Spazio So Ham Yoga e ricerca APS alla sera con Centro Shakti. L’Accademia Yoga del suono, arti e meditazione interculturali proporrà per la prima volta a Thiene “yoga bimbi in natura” presso il parco di Villa Fabris.

Scherma olimpica

La Scherma olimpica sarà a cura di ASD Accademia della Scherma Malo, presso la sala scherma di Via I Maggio e, novità, sarà possibile immergersi nel mondo della Scherma Storica con la Sala d’Arme Achille Marozzo che porterà da Vicenza questa nuova disciplina. Dynamy Boxe aprirà la sua palestra al pubblico che vuole provare a salire sul ring.

Il 21 Giugno al Parco di Villa Fabris

si terrà l’evento internazionale International Yoga Day, promosso da ASD Dharma Home in collaborazione con diverse scuole yoga del territorio, dove dall’alba al tramonto ci saranno lezioni gratuite per tutti di yoga, alla scoperta di questa disciplina.

Collaborano con il Comune nella realizzazione di Thiene Sport Estate molte ASD:

l’Associazione Culturale Silicon Kafe, Dharma Home Yoga, Centro Shakti. Spazio So Ham Yoga e ricerca APS, Accademia del suono, delle arti e meditazione interculturali. Takemusu Aikido Dojo, ACSD Kun Lun, Rugby Thiene, Radica’ Coop Soc Onlus – Progetto comuni-ty lab.

ASD Santo 95, Dynami Boxe, Kyu Mizu Kan Doj, Accademia della Scherma Malo, Sala d’Arme Achille Marozzo, Real Thiene, Futsal Thiene. Smove, Judo Club Robur Thiene, Autodifesa Sambo Systema, Karate Altovicentino. Saltimbanco Academy, Sanya Dance Academy, Giocosport Academy, Kung Fu Xieu Lam Tu.

La partecipazione è gratuita e aperta a tutti, previa firma di un’autocertificazione di idoneità all’attività fisica, nonché di adesione alle istruzioni degli istruttori, nel rispetto della normativa di sicurezza.

È consigliata la prenotazione ai numeri indicati sui dépliant e sul sito comunale,

L’Amministrazione Comunale declina ogni responsabilità civile e penale per incidenti e danni che dovessero occorrere ai partecipanti o causato a terzi.

Il programma dettagliato degli orari e delle date delle iniziative è disponibile sul sito istituzionale: www.comune.thiene.vi.it.

Fonte: Comune di Thiene – Ufficio Stampa