Sabato nuova sfida a Milano con il primo match point a favore dei biancorossi – Mc Control Diavoli Vicenza: vittoria e grande partita in gara 3

Mc Control Diavoli Vicenza

conquista un’importantissima vittoria in gara 3 contro Milano con il risultato di 2-1, al termine di una bella partita, aperta, combattuta, emozionante, in cui i vicentini hanno provato un avvio a mille e hanno avuto tante occasioni nel primo tempo, chiuso però sotto di una rete, e nel secondo tempo hanno saputo ribaltare il risultato e stringere i denti fino al termine per difenderlo.

Cuore, carattere, determinazione e testa le caratteristiche dei Diavoli in questa sfida che ha fatto vivere tante emozioni e in cui i portieri ancora una volta sono stati grandi protagonisti, con un Mattia Mai bersagliato, soprattutto nel primo tempo, e un Michele Frigo grandioso in alcuni momenti di difficoltà e bravissimo e rimediare a qualche errore dei compagni.

Nel primo tempo subito occasione di Vendrame su cui Mai fa buona guardia e poi tocca al golie biancorosso intervenire su un disco perso dai compagni. I padroni di casa vogliono imporsi e cercano la strada del gol, ma non riescono a passare e cercando angoli e soluzioni più complesse per superare il portiere avversario tendono ad essere meno precisi.

tenta qualche contropiede e di approfittare di alcuni errori dei vicentini, ma è bravo Michele Frigo a rispondere bene. A sette minuti dalla pausa però, Cik riesce a superare un avversario e accerchiare il portiere infilando il disco per la rete dell’1-0.

Vicenza risponde con un tiro centrale che non ha problemi a parare Mai, poi prime penalità: Sigmund per i Diavoli e dopo una manciata di secondi Barsanti per gli avversari, ma il risultato non cambia.

Prima dell’intervallo grande parata di Frigo che evita a Milano di poter allungare e si chiude sull’1-0 per gli avversari.

Nella seconda frazione di gioco la musica non cambia: i Diavoli partono a gran ritmo per cercare il pareggio, ma trovano un muro. Al fallo fischiato a Ferrari Mai sale in cattedra e i vicentini riescono ad agguantare il pareggio con Vendrame proprio allo scadere del power play.

Non passa nemmeno un minuto e Delfino si trova davanti al golie milanese e riesce a segnare portando sul 2-1 i compagni. Milano, dopo il micidiale uno-due, chiama time out e il gioco riprende con una grande parata di Frigo.

I Diavoli cercano l’allungo per chiudere la gara, ma non riescono a passare e devono stare attenti alle ripartenze degli avversari sempre molto pericolosi e fermati in un più di un’occasione da un Michele Frigo in gran forma.

La gara prosegue a gran ritmo,

con continui cambi di fronte, occasioni e parate dei due portieri, fino ad un minuto e mezzo dalla fine, quando la nuova penalità fischiata a Barsanti consente ai biancorossi di gestire il disco fino al fischio della sirena.

Grande vittoria quindi per i Diavoli che hanno spinto di più e avuto più occasioni, ma hanno anche rischiato in alcuni frangenti e sofferto. I biancorossi sono stati bravi a gestire la tensione, soprattutto quando il disco non entrava e sono passati in svantaggio.

Hanno saputo impostare il loro gioco e attendere con determinazione e carattere il momento propizio per colpire.

E sabato a Milano, gara alle 18.00, i Diavoli avranno un match point a favore e cercheranno di sfruttarlo, nonostante la difficoltà di giocare su una pista che soffrono e contro un avversario che farà di tutto per riportare in parità la serie.

“Sicuramente nel primo tempo abbiamo tirato molto e abbiamo avuto molte occasioni da gol che non siamo riusciti a concretizzare – ha dichiarato a fine gara Tobia Vendrame, uno degli ex di questa sfida, autore del gol del pareggio per i Diavoli. –

Anche loro ne hanno avute, ma Mitch (Michele Frigo) ci ha tenuto in piedi. Comunque è stata una bella partita, tirata fino alla fine, poi gli episodi l’hanno cambiata. Siamo riusciti a far gol, in un minuto due gol, la partita quindi è cambiata ed è finita bene”.

– Ora si torna a Milano per gara 4 su una pista difficile.

“La loro pista la soffriamo perché è più grande e non possiamo fare il nostro gioco che è di pressione, però la prepareremo come abbiamo preparato questa, credendo che loro giocassero a box e ha pagato e arriviamo là con la voglia di vincere. Dobbiamo dimenticare tutte le partite che ci sono state e tutto il campionato, ma pensare solo a sabato e sarà un’altra partita”.

– Cos’è che può fare la differenza?

“Sono piccoli episodi, un disco un centimetro più a destra o a sinistra che può essere gol o fuori. Sono sempre gli episodi che cambiano la partita. Noi dovremo entrare in pista con la voglia di vincere, come faranno loro, e poi che vinca il migliore”.

– Qualcosa da dire ai tifosi?

“E’ bellissimo vederli sugli spalti, avere il palazzetto pieno che tifa per noi e speriamo di poter fare un bel regalo”.

“Certo, tutti a Milano sabato”.

Tabellino

Mc Control Diavoli Vicenza – Milano House@Quanta (0-1) 2-1

Mc Contro Diavoli Vicenza: Frigo M., Olando, Chiamenti, Campulla L., Delfino, Hodge, Dell’Uomo, Vendrame, Montolli, Pace, Frigo N., Campulla F., Dal Sasso, Cantele, Sigmund, Centofante.

All. Sommadossi D.

Milano House@Quanta: Mai, Pignatti, Ferrari, Cik, Bernad, Barsanti, Ederle, Bellini, Brianzoni, Mariani, Lettera, Fiala, Sica, Banchero, Gambin.

All. Tommasello G.

Arbitri: Slaviero e Rigoni D.

RETI

PT: 13.01 Cik (M);

ST: 25.26 Vendrame (V), 26.21 Delfino (V).

Sabrina Nicoli Addetta Stampa Mc Control Diavoli Vicenza