Si è svolta stamattina all’AC Hotel di Vicenza la conferenza stampa di presentazione dei XVI° “Internazionali di tennis – Citta’ di Vicenza” 2023 – 8° Atp Challenger Trofeo FL Service.

Alla conferenza stampa erano presenti il Vice Presidente della Fitp Gianni Milan e il Direttore del Torneo Enrico Bettini.

Dopo il successo della passata edizione,

la prima post pandemia, lo storico circolo di contrà della Piarda riporta in centro città un torneo internazionale ATP Challenger 75 con montepremi che quest’anno ha raggiunto gli 80.000 $.

Un evento che metterà inoltre in palio preziosissimi punti per la classifica mondiale che determina l’accesso ai tornei del Grande Slam.

Moltissimi i nomi interessanti iscritti al tabellone principale.

Tra questi, il finalista della passata edizione, l’argentino Andrea Collarini e l’italiano numero 126 del mondo Francesco Passaro, mentre il ruolo di mina vagante potrebbe essere ricoperto dall’ex numero 18 del mondo Benoit Paire.

Nel corso della conferenza stampa sono state svelate le wild card delle Federazione per il tabellone principale.

“La Federazione ha assegnato le wild card a Luca Nardi, Gabriele Piraino e Lorenzo Rottoli, e ne siamo molti soddisfatti. – ha dichiarato Enrico Bettini – In particolare, Luca Nardi con i suoi 19 anni e la posizione 150 nelle classifiche mondiali è una delle promesse del tennis italiano.

Nelle qualificazioni che inizieranno domenica invece, una wild card è stata assegnata a Gabriele Bosio, una la stiamo mettendo in palio in un torneo interno tra agonisti e le ultime due saranno definite entro domani sera”.

Rispetto alla passata edizione,

il torneo è cresciuto a livello organizzativo e il montepremi è passato da 54.000 $ a 80.000 $, grazie al sostegno di istituzioni e privati.

“Ringraziamo l’Amministrazione Comunale e la Federazione per il sostegno concreto alla crescita della manifestazione – ha dichiarato Bettini – senza dimenticare la passione di aziende come FL Service e di tutti gli sponsor che hanno contribuito alla realizzazione di questo evento sportivo di caratura mondiale.

La cartina di tornasole del successo e della popolarità che abbiamo raggiunto nel tempo sono loro, molti dei quali ci sostengono da anni e sono diventati veri e propri “Partner” della manifestazione.”

“L’edizione degli Internazionali BNL d’Italia che si è da poco conclusa – ha dichiarato il Vice Presidente della Fitp Gianni Milan – ha confermato una volta di più numeri da record testimoniando come il nostro sport faccia ormai parte del tessuto sociale coinvolgendo tifosi e praticanti di ogni fascia di età.

Il Torneo Internazionale Città di Vicenza

sarà l’occasione per moltissimi ragazzi di entrare in contatto con una realtà che, per molti, rappresenta il sogno di un futuro nel professionismo o, comunque, un modello di ispirazione per poter crescere praticando quello sport che tanto amano e che diventa palestra di vita.

Per questo a nome della Federazione che mi onoro di rappresentare rinnovo ancora una volta i complimenti a Tennis Palladio 98 che rinnova il suo impegno nell’organizzare una manifestazione di prestigio ed una vetrina di richiamo a livello nazionale e non solo.”

Per tutta la durata della manifestazione, l’accesso al circolo e alle tribune sarà gratuito.

Il programma del Torneo

Domenica 28 maggio – alle 10.30 avranno inizio ufficialmente gli incontri di qualificazione con tabellone a 24 posti dal quale usciranno 6 giocatori promossi nel tabellone principale a 32.

alle 10.30 avranno inizio ufficialmente gli incontri di qualificazione con tabellone a 24 posti dal quale usciranno 6 giocatori promossi nel tabellone principale a 32. Martedì 30 maggio – inizierà il torneo di doppio a 16 coppie.

inizierà il torneo di doppio a 16 coppie. Sabato 3 giugno – alle 17.00 è prevista la Finale del torneo di doppio.

alle 17.00 è prevista la Finale del torneo di doppio. Domenica 4 giugno – alle 11.00 è prevista la Finalissima del singolare maschile.

Fonte Massimo Candotti Responsabile Comunicazione WorldAppeal