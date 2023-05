Calcio L.R. Vicenza – Cesena, il 27 maggio limiti alla circolazione vie del Menti

In occasione della partita di Calcio L.R. Vicenza – Cesena, in programma sabato 27 maggio alle 20.30, per ragioni di ordine pubblico sono previste alcune limitazioni del traffico aggiuntive rispetto a quanto disposto in via ordinaria durante le competizioni del Menti.

In particolare, dalle 16.30

fino a cessate esigenze dovute dalla partita L.R. Vicenza – Cesena, non sarà possibile parcheggiare nelle aree attorno allo stadio.

Dalle 18.30

scatterà la chiusura di via Bassano e via Spalato. L’accesso alle due strade, oltre che a quelle che vengono sempre chiuse durante le partite allo stadio, sarà sempre garantito ai residenti ed esercenti.

Informazioni sulla situazione viabilistica in città sono disponibili sul portale Luceverde Vicenza, il servizio di infomobilità promosso da Automobile Club d’Italia (Aci) e Comune di Vicenza.

Fonte: Comune di Vicenza – Ufficio Stampa

