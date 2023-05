Area Urbana Pedemontana: al via la fase di co-progettazione

Area Urbana Pedemontana: co-progettazione con la Regione Veneto per la definizione complessiva delle Strategie di Sviluppo Urbano Sostenibile

Dopo il riconoscimento da parte della Regione Veneto dell’Area Urbana Pedemontana nel mese di luglio 2022, e la messa a disposizione delle risorse finanziarie destinate ai progetti sui territori delle 11 Aree identificate.

Si apre ora la fase di co-progettazione con la Regione per la definizione complessiva delle Strategie di Sviluppo Urbano Sostenibile nell’ambito della programmazione Fondi Europei di Sviluppo Regionale 2021 – 2027.

I 13 Comuni dell’Area Urbana Pedemontana

Nelle scorse settimane amministratori e tecnici dei 13 Comuni dell’Area Urbana Pedemontana – Bassano del Grappa (capofila), Breganze, Cassola, Colceresa.

Insieme a Malo, Marostica, Mussolente, Rosà, Sarcedo, Schio, Thiene, San Vito di Leguzzano e Valdagno – con il supporto della società ALDA, hanno lavorato insieme per raggiungere una visione condivisa delle progettualità da attuare.

Sono stati realizzati 4 incontri plenari con tutte le amministrazioni comunali e 4 incontri con le associazioni di categoria rappresentative del territorio. Sono stati quindi coinvolti esperti esterni per raccogliere e aggregare dati aggiornati e studi specifici circa il territorio dell’Area Pedemontana.

Incontri bilaterali con le amministrazioni e i loro tecnici per comprendere al meglio le esigenze di ogni specifica realtà e le potenzialità di sviluppo di ogni singola progettualità.

Infine è stato istituito il Tavolo di Partenariato costituito dagli attori rilevanti per la costruzione della Strategia.

Alla fine del mese di aprile progetti e strategie sono stati presentati alla Regione.

Il Sindaco di Bassano del Grappa Elena Pavan

“Esprimo grande soddisfazione per i risultati del lavoro fatto insieme. – sottolinea il Sindaco Elena Pavan -. Abbiamo lavorato in stretto coordinamento per la prima volta, muovendoci all’interno di una zona tradizionalmente non considerata omogenea dato che non si tratta di un’area circolare con un capoluogo di riferimento, ma di un territorio policentrico esteso lungo la direttrice della nuova Pedemontana.

Ci siamo impegnati a rispettare tutte le indicazioni date dalla Regione per quanto riguarda l’elaborazione dei progetti Anche dal punto di vista tecnico e in sede di confronto auspichiamo di poter arrivare alla migliore definizione possibile.

Trovo particolarmente importante il riconoscimento di Area Urbana anche nella prospettiva di elaborare altre strategie e ricercare nuove forme di finanziamento in Europa”.

Il Sindaco di Schio Valter Orsi

“Il percorso fatto fino a ora pone le basi, oltre a coglierne i primi positivi risultati, a prospettive di programmazione. Ma anche di sviluppo sostenibile per questa nuova geografia amministrativa – dichiara il Sindaco di Schio Valter Orsi -.

Ribadisco che questo deve essere considerato come un primo passo di un percorso che deve vederci protagonisti e coraggiosi. I temi della sostenibilità sono molteplici e non possono essere trattati da una singola entità. Il rischio sarebbe di lavorare su velocità variabili limitandone gli impatti e i risultati.

Questo nuovo asse geografico può, e deve essere, anche vaso di espansione, guardando anche altri Comuni limitrofi. Puntando a una grande programmazione che apra le possibilità di cogliere ulteriori fonti di finanziamento derivanti da altri bandi.

Ampio territorio vuol dire maggior incidenza sulle scelte di sviluppo. Ma anche maggior necessità di risorse; facendo squadra, non solo ci si dimostra più incisivi, ma si fa massa critica per ottenerle”.

Fonte: Comune di Bassano del Grappa – Ufficio Stampa

Comunicato del 25 maggio 2023