Vicenza, San Lazzaro: riduzione dell’orario di apertura di un locale

San Lazzaro: il Comune interviene per la riduzione dell’orario di apertura di un locale

A tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza urbana dei residenti della zona

Il Comune interviene a tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza urbana dei residenti della zona di San Lazzaro.

Il direttore dell’area Servizi al territorio si è attivato per adottare i provvedimenti necessari alla riduzione dell’orario di apertura di un locale pubblico della zona.

L’atto scaturisce in seguito ad una serie di episodi di risse, aggressioni e furti accaduti in un pubblico esercizio, divenuto luogo di ritrovo per persone socialmente pericolose con vari precedenti di polizia, in special modo per spaccio di sostanze stupefacenti. Il gestore, inoltre, non ha mai provveduto ad allertare le forze dell’ordine per far cessare i fenomeni di illegalità.

Lo scorso 11 maggio, quindi, la Questura di Vicenza ha sospeso al titolare del locale l’autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande per 20 giorni a causa della presenza abituale, tra la clientela, di persone pregiudicate e pericolose per la sicurezza dei cittadini e per l’ordine pubblico.

In ragione dell’urgenza di intervenire, allo scopo di evitare che lo stato delle cose degeneri ulteriormente, è stato assegnato un termine di sette giorni decorrenti da oggi, mercoledì 24 maggio, per eventuali osservazioni, memorie, scritti difensivi da parte del titolare del pubblico esercizio.

Alla scadenza del termine, previsto per il 30 maggio, ai sensi della legge regionale sulla disciplina dell’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande, il sindaco deciderà per quanti giorni applicare la riduzione dell’orario di apertura.

Fonte: Comune di Vicenza – Ufficio Stampa