Toner e cartucce: dove vanno smaltiti a Vicenza?

Toner e cartucce sono i consumabili delle stampanti, periferiche ormai diffusissime che trovano largo utilizzo non solo nelle aziende e negli ambienti di lavoro, ma anche a livello domestico.

Visto l’uso così massiccio di questi dispositivi, peraltro accentuato dall’odierna disponibilità di toner e cartucce particolarmente economiche, basti notare le tante offerte online di toner compatibili in e-commerce come TuttoCartucce, si può ben intuire quanto copiosa sia la produzione di questi rifiuti, ma come vanno smaltiti a Vicenza?

Non sono affatto poche le persone che, da questo punto di vista, non hanno le idee chiare, andiamo dunque a fornire una risposta precisa.

Toner e cartucce esausti non sono conferibili nella differenziata

Chiariamo anzitutto un aspetto fondamentale: cartucce e toner esausti non possono essere conferiti nella differenziata, come siamo soliti fare per la grande maggioranza dei rifiuti domestici.

Per questi rifiuti bisogna dunque seguire delle procedure diverse, ma nulla di che temere, perché non sono necessarie incombenze particolari né è previsto alcun tipo di costo, è bene sottolinearlo per far desistere chi stesse pensando di “risparmiare” tramite degli smaltimenti scorretti.

Cosa suggerisce la società che si occupa della gestione dei rifiuti a Vicenza

La società che si occupa della gestione dei rifiuti nel territorio di Vicenza è AGSM AIM e sul relativo sito Internet è presente uno strumento che può essere “interrogato” circa le corrette modalità di smaltimento di varie tipologie di rifiuto.

Specificando appunto di dover conferire delle cartucce, questo strumento specifica che il riferimento devono essere le Riciclerie della città.

Ma che cosa sono esattamente? Andiamo a scoprirlo.

Cosa sono le Riciclerie

Il termine “Ricicleria” non è altro che uno dei numerosi modi con cui è possibile denominare le apposite strutture gestite da società specializzate per conto delle amministrazioni pubbliche locali: in alcune città sono chiamate “isole ecologiche”, in altre “centri di raccolta”, in altre ancora “ecocentri”, ma la sostanza è la medesima.

Queste strutture sono abilitate a raccogliere tutte le tipologie di rifiuto non conferibili nella semplice differenziata, in maniera sempre del tutto gratuita per quel che riguarda le utenze private, ovvero i semplici cittadini; spetta al personale delle Riciclerie, ovviamente, provvedere ad uno smaltimento che sia rispettoso dell’ambiente e perfettamente in linea con le leggi vigenti.

Nella città di Vicenza sono attualmente disponibili 4 Riciclerie; per tutte le informazioni relative agli orari di apertura e quant’altro interessi all’utenza, si rimanda al sito Internet ufficiale della società che le gestisce.

Dei rifiuti molto semplici da gestire

Sulla base di quanto visto, dunque, si può certamente affermare che cartucce e toner esausti sono rifiuti molto semplici da gestire.

A Vicenza sono presenti diverse Riciclerie sul territorio urbano, dunque i cittadini non devono affatto fare molta strada per poterle conferire, ad ogni modo, trattandosi di rifiuti piccoli e leggeri, si può pensare di accumularne alcuni prima di consegnarli, magari ponendoli in un apposito contenitore, in modo da ridurre ulteriormente il tempo da destinare a questa piccola incombenza.