Montecchio Maggiore: Mondiali Pattinaggio Corsa 2023

Comitato Organizzatore Locale Mondiali Pattinaggio Corsa 2023 – Montecchio Maggiore

Una vetrina internazionale per Montecchio Maggiore e Vicenza

Si è tenuta nella splendida cornice del Castello di Giulietta a Montecchio Maggiore, la conferenza stampa di presentazione dei Campionati Mondiali di Pattinaggio Corsa che si terranno a Montecchio Maggiore e Vicenza dal 26 agosto al 3 settembre sotto l’egida della federazione internazionale World Skate, WS, ed in collaborazione con la FISR, Federazione Italiana Sport Rotellistici.

Numerose le autorità presenti che hanno spiegato ad una platea numerosa ed attenta il programma e lo svolgimento della manifestazione che creerà attenzione sul territorio e porterà un importante indotto economico, visto che sono attese circa 20.000 presenze alberghiere nel periodo e circa 30.000 presenze complessive conteggiando chi si muoverà in giornata.

Ad introdurre il Sindaco

di Montecchio Maggiore, Gianfranco Trapula, che su Speed Skating World Championships ha detto:

«Il nostro Comune si sta preparando ad ospitare i Campionati Mondiali di Speed Skate coinvolgendo anche tutte le associazioni che operano sul nostro territorio invitandole a contribuire e collaborare per ciò che riguarda l’aspetto organizzativo-logistico.

Si tratta di una competizione di livello che porterà a Montecchio Maggiore atleti provenienti da tutto il mondo e richiamerà certamente tantissimi appas-sionati e sportivi, con grande beneficio per il settore turistico-alberghiero della nostra città, ma anche per tutto il Vicentino.

Anche per questo la nostra Amministrazione si è impegnata ad eseguire un importante intervento di ristrutturazione che interesserà il pattinodromo in via Volta ad Alte Ceccato, per un importo lavori di 100mila euro.

I lavori, che consentiranno lo svolgimento delle gare in totale sicurezza, dovrebbero partire proprio in questi giorni».

Sabatino Aracu, Presidente di WS ed anche della FISR ha voluto così salutare la kermesse mondiale:

“Dispiaciuto per non poter essere presente di persona, voglio testimoniare la mia soddisfazione per l’organizzazione del mondiale di pattinaggio corsa nel 2023 a Montecchio Maggiore.

Come Federazione siamo chiamati ad un notevole impegno visto che nel 2024 si terranno sempre in Italia gli World Skate Games (i mondiali di tutte le disci-pline della World Skate) e raramente capita di dover organizzare in due anni di seguito, eventi di questa portata.

Poiché proprio da qui, con l’organizzazione dei mondiali del 1968, questa disciplina ha iniziato uno sviluppo progressivo, siamo fiduciosi che possa essere anche questa volta di buon auspicio per il futuro.”

“Sono onorato di affrontare questa importante sfida

con la FISR al nostro fianco” dichiara Antonio Grotto, presidente del COL che ha in carico l’organizzazione dei mondiali “Come Comitato Organizzatore Locale Mondiali Pattinaggio Corsa 2023 Pattinaggio Alte Ceccato Club abbiamo voluto metterci in gioco e voglio ringraziare i consiglieri e tutta la società per l’entusiasmo che stanno dimostrando.

Stiamo riscontrando un’ottima collaborazione oltre che dalle Amministrazioni, anche dalle associa-zioni del Comune e abbiamo già alcune aziende che hanno voluto supportarci, prima tra tutte “Sorelle Ramonda” che appronterà il circuito per le prove su strada all’interno della propria area e che prenderà il nome di “Sorelle Ramonda Arena”.

Ci auguriamo sia una grande festa che coinvolge tutto il territorio e che possa portare ad una ulteriore promozione del nostro sport.”

Milena Cecchetto,

consigliere della Regione Veneto che da Sindaco del Comune di Montecchio Maggiore aveva lanciato la candidatura dei Mondiali, “La Regione Veneto è vicina al Comitato Organizzatore ed in generale allo sport, non solo per i valori intrinseci, ma anche per l’indotto economico e le opportunità di comunicare a livello internazionale”.

Il Presidente del CONI Veneto, Dino Ponchio

ha ricordato il ruolo di servizio al mondo dello sport da parte del CONI. “Una grande manifestazione come i mondiali avrà il nostro appoggio e potrà contare sulla capacità organizzativa del mondo sportivo del Veneto che è sicuramente all’avanguardia”

La Vice Presidente Nazionale della FISR, Marika Kullman

ha espresso la soddisfazione della Federazione per la possibilità di organizzare i Mondiali di Speed skating in Italia “Richiamando il nuovo motto dei Giochi Olimpici, in cui il CIO ha aggiunto la parola INSIEME, la FISR sarà a fianco del COL per un impegno comune nel riuscire a consolidare un evento anche nel segno del Fair Play”

Saranno 600 gli atleti partecipanti che si affronteranno nei 12 giorni di manifestazione, per conquistare i 50 titoli mondiali in palio nelle gare che si svolgeranno a Montecchio, Pista, circuito e maratona e Vicenza, dove si disputerà la gara dei 100 metri.

Entro il mese di giugno inizierà la prevendita dei biglietti per assistere alle gare su pista e sul circuito stradale, mentre per i 100 metri e la maratona sarà possibile seguire le gare a bordo pista. Sono previste agevolazioni per le società affiliate alla FISR e per le società del territorio.

Il riferimento per tutte le prenotazioni alberghiere e per la gestione dei trasporti per le delegazioni internazionali e per quanti vorranno seguire l’evento come spettatori, è ESATOUR GROUP, primaria società che da molti anni si distingue nell’organizzazione dei più importanti eventi sportivi.

Tel: +39-0721-404959 E-mail: events@esatourgroup.com

Le fasi salienti di ogni giornata di gara saranno trasmesse in streaming dai canali ufficiali di World Skate e delle federazioni internazionali, mentre sono in corso trattative per la diffusione degli highlights su canali tv.

Per restare sempre connessi è possibile andare al sito www.movi2023.org o seguire canali social su facebook: Speed Skating World Championship 2023 o instagram: Speed_skating_wc_2023

Per ulteriori info potete contattare le seguenti Mail operative di riferimento:

info@movi2023.org

marketing@movi2023.org

social@movi2023.org