FC Arzignano Valchiampo: confermati Giuseppe Bianchini e Staff Tecnico

MISTER BIANCHINI CON NOI FINO AL 2025. La società FC Arzignano Valchiampo è lieta di comunicare che il Tecnico Giuseppe Bianchini sarà ancora alla guida della Prima Squadra per la Stagione 2023/2024, la quarta consecutiva in Gialloceleste.

Confermato, inoltre, lo Staff Tecnico che, dopo la vittoria dei Play Off di Serie D 20/21 e del Campionato di Serie D 21/22, ha scritto un’annata storica in Serie C da neopromossa.

Accanto a Mister Bianchini saranno con noi il Vice Allenatore Thomas Poletti, il Preparatore dei Portieri Marco Bruzzichessi, il Preparatore Atletico Massimo Bucci e il Match Analyst Pietro Tassin.

A Mister Bianchini e a tutto lo Staff auguriamo Buon Lavoro per la terza Stagione in Serie C dell’Arzignano Valchiampo.

FC Arzignano Valchiampo Comunicazione e Ufficio Stampa

Mail. press.calcioarzignano@gmail.com

Tel. +39 349 6954037