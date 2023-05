Diocesi di Vicenza: il 28 maggio torna l’ACRssimo diocesano

ACRssimo diocesano: attesi con il Vescovo allo Stadio di Caldogno oltre 1.400 tra ragazzi e giovani animatori

Domenica 28 maggio mille bambini e ragazzi, provenienti da tutta la diocesi di Vicenza e accompagnati da più di quattrocento educatori, animeranno lo Stadio Comunale di Caldogno (VI) con la grande festa dell’ACRissimo diocesano.

“L’attesissimo evento, che quest’anno si intitola “Che squadra, che festa!” – spiegano i responsabili diocesani ACR Miriam Castegnaro e Davide Brandellero – ha solitamente cadenza triennale ma a causa della pandemia è dovuto slittare di un anno. L’Azione Cattolica Ragazzi offre l’opportunità ai bambini dai 6 anni ai 14 anni, ma anche ai piccoli tra i 3 e i 5 anni, di vivere un percorso di esperienze comunitarie di Fede accompagnati e sostenuti da educatori e genitori. L’ACRissimo è l’ultima tappa del cammino annuale, la festa che chiude le attività parrocchiali: per i ragazzi e per tutta l’associazione diventa una fondamentale occasione di incontro e condivisione”.

La giornata trascorrerà tra giochi, attività, momenti di preghiera e di festa organizzati dalla Commissione Diocesana dell’Azione Cattolica Ragazzi della diocesi di Vicenza, insieme ai responsabili vicariali e parrocchiali di tutto il vicentino.

“Il tema

Il tema che ha caratterizzato l’ACRssimo 2022/2023 – racconta l’assistente diocesano dell’ACR don Christian Corradin – è lo sport di squadra: i bambini e i ragazzi hanno avuto modo durante l’anno associativo di fare esperienza del fare squadra, del collaborare, del sentirsi parte di un gruppo ognuno con le proprie particolarità da mettere in gioco per arricchire tutti. Grazie alla squadra infatti si riescono a raggiungere obiettivi che difficilmente il singolo sarebbe in grado di conquistare. L’ACRissimo è il momento clou dell’anno associativo e ha come obiettivo quello di valorizzare la condivisione e di spronare a “scendere in campo” mettendosi in gioco come singoli e come squadra. Una squadra che durante l’anno ACR, nei gruppi parrocchiali, si è formata ed è cresciuta nel cammino fatto insieme”.

Il programma

L’evento si svolgerà presso lo Stadio Comunale di Caldogno (VI) a partire dalle 9.30. Tutta la Giornata sarà caratterizzata da attività e giochi legati al tema della condivisione e dello sport (anche grazie alla collaborazione di alcune associazioni sportive del territorio).

Alle 15.30, per concludere, verrà celebrata la S. Messa presieduta dal Vescovo Giuliano.

Fonte: Diocesi di Vicenza – Ufficio Stampa