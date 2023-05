Bassano del Grappa: 25 maggio Arcani Misteri letture e giochi da tavolo

In occasione della mostra “Arcani misteri. Arte e simbologia nei Tarocchi e nelle Carte da Gioco” allestita in biblioteca fino alla fine di giugno, proseguono gli appuntamenti legati al tema della singolare esposizione.

Giovedì 25 maggio alle ore 17.30 l’attore-lettore Fabio Dalla Zuanna leggerà “Il castello dei destini incrociati” di Italo Calvino: la storia di un gruppo di viaggiatori che, per un complesso di circostanze diverse, hanno perso la parola e si ritrovano in un castello. L’unico mezzo che hanno per comunicare è rappresentato da un mazzo di tarocchi. Un romanzo affascinante composto da tante storie intrecciate e che ben si lega alla mostra ospitata in biblioteca.

Infine sabato 27 maggio dalle ore 14.30 alle 18.30 un intero pomeriggio sarà dedicato ai “Giochi da tavolo per tutti”. Un appuntamento rivolto non solo a bambini e ragazzi, ma anche ad adulti a cura dell’Associazione Culturale Ricostruendo e dell’Associazione Ludico Culturale Maludici. Moltissimi i giochi da tavolo che saranno disponibili nelle sale della biblioteca. Da quelli di coppia a quelli che prevedono un numero maggiore di giocatori: giochi d’investigazione, costruttivi, veloci, riflessivi, per bambini e molti altri. La partecipazione è libera.

