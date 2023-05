Di via dei Capuleti e via della Scienza in direzione casello di Vicenza ovest e quelli da viale del Lavoro e da e per viale dell’Industria verso Vicenza – Vicenza ovest: chiusura notturna di alcuni svincoli del raccordo esterno

Nel raccordo esterno di Vicenza ovest

saranno chiusi al traffico gli svincoli di via dei Capuleti e di via della Scienza, in direzione casello di Vicenza ovest, dalle 20 di mercoledì 24 alle 6 di giovedì 25 maggio.

Non saranno accessibili anche gli svincoli, in direzione Vicenza, da viale del Lavoro e da e per viale dell’Industria, dalle 20 alle 6 tra martedì 23 e mercoledì 24 maggio, mercoledì 24 e giovedì 25 maggio e giovedì 25 e venerdì 26 maggio.

Le chiusure sono dovute ai lavori di pavimentazione ad opera della società Autostrada A4 Brescia-Verona-Vicenza-Padova S.p.a.

Informazioni sulla situazione viabilistica in città sono disponibili anche sul portale Luceverde Vicenza, il servizio di infomobilità promosso da Automobile Club d’Italia (Aci) e Comune di Vicenza.

Fonte https://www.comune.vicenza.it/