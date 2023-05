Venezia – RAV 14 – 40 – Rugby Alto Vicentino: vittoria sul Venezia

Si inizia regolarmente alle 15.30 sotto la direzione del Sig. Alberto Lucadello caldo e sole per la cornice dell’ultima giornata di campionato del RAV, visto che il Silea si è ritirato e quindi domenica 28 maggio si osserverà un turno di riposo. Un minuto di silenzio in memoria delle vittime dell’alluvione.

Rugby Alto Vicentino – La cronaca

Si parte con una bella meta di Giovanni Fantato che praticamente fa tutto da solo, una magia sulla fascia e si va subito al 3° minuto sul 5-0 a favore del RAV.

Passano 3 minuti e da una bella azione in drive da touche segna Francesco Trento e questa volta Giacomo Cicciù trasforma per il 12-0. passano una decina di minuti tra mischie calci e touche e dopo l’ennesima touche del RAV arriva la terza meta da parte di Francesco Trento che vale trasformata il 19-0.

Sul ribaltamento di fronte seguito alla ripresa del gioco, da una touche bella apertura verso il nr°13 del Venezia che s’invola in meta.

Poi grande magia del RAV

che sfruttando un errore da calcio di punizione del Venezia, riparte e dopo dei bei passaggi arriva con Giovanni Fantato alla 4° meta per il parziale al 20° di 26 a 7.

Pausa acqua e grande stanchezza in campo fino alla fine del tempo con calci e mischie da ambo i lati per il finale di tempo che non cambia ed al riposo si va sul Venezia 7 RAV 26.

Secondo tempo con il copione che non cambia nemmeno dopo diverse sostituzioni, i numerosi calci sono stati il motivo trainante della giornata, mediamente falli di tenuto a terra o fuorigioco.

Tuttavia da segnalare l’ennesima meta di Fantato all’ottavo minuto ancora trasformata ed al 19° altra meta di Francesco Trento ancora trasformata.

Pausa acqua ed il calore in campo aumenta e di molto, il Venezia si fa più incisivo e più falloso e la pressione fisica li porta a segnare la seconda meta dei trequarti con l’apertura Luca Seggi che trasforma per il 14 – 40.

C’è spazio per una rissa, causata dall’ennesimo inutile fallo da parte del Venezia e l’arbitro ha il suo bel daffare per sedare gli animi.

Tuttavia non ci sono strascichi e la partita si chiude con entrambe le squadre stanchissime sul finale di Venezia 14 – RAV 40.

Considerazioni

Complimenti a Francesco Trento MVP di giornata, ottima partita la sua da tallonatore deciso e preciso nei lanci in touche.

Ultima partita dei due piloni Luca Malgarise e Marco Munaretto che hanno chiuso con un’ottima prova in campo.

Formazione RAV

15 Dalla Pozza (V.Cap),14 Penzo,13 Castello,12 Cicciù,11 Fantato,10 Merlo,9 Matteo Munaretto,8 Gabriele Trento,7 De Tomasi,6 Bicego,5 Caretta,4 Pegoraro (Cap),3 Malgarise,2 Francesco Trento, 1 Munaretto Marco.

A disposizione

16 Zanovello,17 Guerra,18 Scorzato ,19 Gallo,20 Zanin,21 Balasso ,22 Bertoldo.

Classifica ufficiosa TROFEO delle Venezie 1 3 ° giornata

Udine 56

RAV 50

Scaligera 36

Grifoni Oderzo 28

West 25

,Venezia 23

Casale 15

Silea 3

2023-05-21

Fonte Mauro Gallo, consigliere del RAV