Para Ice Hockey, i convocati dell’Italia per i Mondiali in Canada

Ultimi allenamenti sul ghiaccio di Varese, poi sarà la volta della partenza per l’appuntamento più atteso della stagione. – Para Ice Hockey, i convocati dell’Italia per i Mondiali in Canada

La Nazionale italiana di para ice hockey

sta ultimando in questi giorni la preparazione per i Mondiali Gruppo A di Moose Jaw, in Canada, in programma dal 28 maggio al 4 giugno.

Gli azzurri guidati dall’head coach Mirko Bianchi partiranno giovedì mattina per il continente nordamericano, dove avranno qualche giorno per acclimatarsi e smaltire il fuso orario. Domenica 28 maggio – alle 23 italiane (le 15 locali) – si scende sul ghiaccio del Moose Jaw Events Centre nella prima sfida della rassegna iridata contro la Cina.

Questi i convocati per i Mondiali:

PORTIERI: Gabriele Araudo (Sportdipiù Tori Seduti) e Santino Stillitano (Armata Brancaleone POLHA Varese).

DIFENSORI: Eusebiu Antochi (Sportdipiù Tori Seduti), Bruno Balossetti (Armata Brancaleone POLHA Varese), Gian Luca Cavaliere (South Tyrol Eagles – Gruppo Sportivo Disabili Alto Adige), Alex Enderle (South Tyrol Eagles – Gruppo Sportivo Disabili Alto Adige) e Andrea Macrì (Sportdipiù Tori Seduti).

ATTACCANTI: Christoph Depaoli (South Tyrol Eagles – Gruppo Sportivo Disabili Alto Adige), Nils Larch (South Tyrol Eagles – Gruppo Sportivo Disabili Alto Adige), Stephan Kafmann (South Tyrol Eagles – Gruppo Sportivo Disabili Alto Adige), Alessandro Andreoni (Armata Brancaleone POLHA Varese), Francesco Torella (South Tyrol Eagles – Gruppo Sportivo Disabili Alto Adige), Roberto Radice (Armata Brancaleone POLHA Varese) e Matteo Remotti (South Tyrol Eagles – Gruppo Sportivo Disabili Alto Adige).

Sono otto le nazioni che partecipano a questi Mondiali:

Canada, Cina, Corea del Sud, Germania, Italia, Norvegia, Repubblica Ceca e Stati Uniti.

La formazione tricolore è inserita nel Girone B insieme a Cina, Germania e Norvegia.

La Cina, bronzo alle scorse Paralimpiadi, partecipa ai Mondiali Gruppo A perché finalista nei Mondiali Gruppo B, così come la Germania. Sono ben cinque le medaglie iridate raccolte invece nella storia dalla Norvegia.

Il grande obiettivo della vigilia in casa Italia

è provare a chiudere nella top 6 per garantirsi la permanenza nel Gruppo A anche nella prossima stagione. La Nazionale tricolore, che a precedenti ha sempre chiuso tra la quinta e la settima posizione, è reduce dal quinto posto delle Paralimpiadi di Pechino.

L’ultima apparizione in un Mondiale Gruppo A è stata invece nel 2021, quando gli azzurri chiusero in settima piazza.

“Ci attende un Mondiale molto complicato. Dovremo essere molto lucidi per stare sempre dentro alle partite che contano: ci vorrà tanto impegno e tanto cuore perché lottare per rimanere in gruppo A è una cosa difficile, anche se le cose difficili sono poi anche quelle più belle” il commento dell’head coach azzurro Mirko Bianchi.

Questo il programma delle sfide degli azzurri (ora italiana). Da venerdì 2 giugno il via alla seconda fase della rassegna iridata.

Domenica 28 maggio, ore 23:00: Cina-ITALIA

Martedì 30 maggio, ore 19:00: Germania-ITALIA

Mercoledì 31 maggio, ore 23:00: ITALIA-Norvegia

Fonte FISG

Photo Credit: Alwin Zwibel