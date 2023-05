Muover…Sì a Sovizzo: serata dedicata sui benefici dell’attività sportiva

Mercoledì 24 maggio alle ore 20.30, nell’Auditorium dell’Istituto Comprensivo di Sovizzo, in Via Alfieri 3, avrà luogo l’evento “Muover…Sì, il Movimento è Salute”.

L’iniziativa, organizzata dai medici della Medicina di Gruppo Integrata Sovizzo-Monteviale, in collaborazione con l’Ulss 8 Berica e con l’Amministrazione Comunale, sarà gratuito e dedicato all’intera cittadinanza.

I temi trattati all’iniziativa “Muover…Sì, il Movimento è Salute” dalla Dott.ssa Valentina Rigoni, medico dello sport dell’Ulss 8, saranno dedicati alla formazione, all’educazione e alla divulgazione scientifica sull’importanza dell’attività fisica per la nostra salute.

Nel dettaglio, si approfondiranno temi come: la differenza fra attività fisica ed esercizio fisico, i benefici dell’esercizio nei vari ambiti della salute (come strumento preventivo per le malattie cardiovascolari o croniche come obesità, diabete, osteoporosi e depressione), sedentarietà ed esercizio fisico per le diverse età, stile di vita e cattive abitudini, ostacoli e barriere per il cambiamento, esercizi da incorporare nella propria routine e molto altro ancora.

“Il movimento è salute”, ha spiegato Paolo Garbin, Sindaco di Sovizzo: “Come Amministrazione vogliamo fare anche noi la nostra parte per incentivare la cittadinanza a prendersi cura della propria salute”.

Fonte: Comune di Sovizzo (VI) – Ufficio Stampa

Sovizzo, 23 Maggio 2023