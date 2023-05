Lungo il tratto tombinato del Rio delle pietre – Marano Vicentino: interventi urgenti per la pubblica sicurezza.

Mercoledì 24 maggio, alle 20.30, un incontro pubblico in auditorium

Sono stati fatti nei giorni scorsi dei sopralluoghi

nella parte tombinata del Rio delle pietre, tra via Cane’ e via Capitello di sotto, e la perizia richiesta all’ingegnere strutturista da parte del Comune ha confermato l’urgenza di alcuni interventi per la pubblica sicurezza.

Il lavoro dei tecnici ha attribuito un colore a ogni porzione dei circa 600 metri di corso d’acqua tombinato tra gli anni ’50 e ’70, per identificare il livello di rischio derivante dal degrado dei manufatti che coprono il torrente o che fanno da sponda.

Marano Vicentino – Nelle zone gialle, attualmente sicure, saranno comunque necessari dei monitoraggi per prevenire futuri degradi delle strutture; nelle zone arancioni sono invece necessari degli interventi puntuali di manutenzione, anche se non ci sono rischi strutturali; infine, le zone rosse sono quelle dove sono state confermate le carenze strutturali che costituiscono un potenziale e concreto rischio per la pubblica sicurezza.

Queste ultime sono zone di proprietà pubblica – ad esempio, una porzione del parcheggio davanti alla chiesa parrocchiale, e un piccolo, ma nevralgico, tratto di strada in piazza Silva -, e anche private, con abitazioni, che in via precauzionale sono già oggetto di una ordinanza.

“Alla luce dei risultati di questa perizia abbiamo capito che il pericolo è rappresentato da carichi concentrati in un’area ristretta.

Sarà necessario, purtroppo,

adottare delle contromisure immediate per garantire la pubblica sicurezza, con la delimitazione delle aree di parcheggio al solo uso ciclopedonale e la chiusura di un breve tratto di strada, nell’intersezione in piazza Silva con via Canè.

Inevitabilmente, dovremo spostare temporaneamente le fermate del trasporto pubblico SVT, con una modifica di viabilità, sulla strada provinciale lungo viale Europa”, afferma il Sindaco, Marco Guzzonato.

La viabilità del centro di Marano Vicentino continuerà a funzionare grazie a percorsi alternativi al tratto chiuso, e anche il mercato settimanale sarà adattato per garantire la continuità del servizio in sicurezza.



“L’amministrazione affronta anche questa situazione, come altre in passato, con serietà e determinazione, e con l’obiettivo di risolvere il prima possibile i fattori di rischio, per tornare alla piena fruibilità degli spazi pubblici, salvaguardando e tutelandola funzionalità idraulica del corso d’acqua e concependo interventi sostenibili e consapevoli dal punto di vista del rischio idrogeologico”, continua Guzzonato.

“Siamo in contatto con il Consorzio Alta pianura veneta, con il quale collaboreremo per progettare le migliori soluzioni possibili, e ci rivolgeremo anche alla Provincia e alla Regione Veneto per chiedere sostegno e collaborazione per far fronte a questa situazione molto delicata, e imprevista”.

Marano Vicentino – A breve il Sindaco

riconvocherà anche il tavolo istituzionale con il deputato Pretto e con il consigliere regionale Zecchinato.

“Il lavoro del nostro strutturista è a disposizione dei privati che hanno edifici sulla tombinatura del rio delle pietre – spiega il Sindaco. – In base al grado di deterioramento del manufatto, i privati saranno chiamati a intervenire per eliminare i fattori di rischio.

La situazione per loro è complessa, anche e soprattutto per il pregresso tema delle autorizzazioni idrauliche, e con loro continueremo a tenere aperto il dialogo e a portare avanti tutte le azioni per supportarli.

Tuttavia, non possiamo esimerci dal chiamarli a intervenire nel caso in cui i beni di loro proprietà rappresentino un danno potenziale alla pubblica sicurezza”.

L’amministrazione incontrerà oggi, 23 maggio 2023, i privati interessati e i loro tecnici, ma anche tutti i gruppi consiliari comunali per aggiornarli sulla questione e per affrontare il problema in modo collaborativo.

Domani, mercoledì 24 maggio, è invece in programma alle 20.30 in auditorium un incontro pubblico, aperto a tutta la cittadinanza, per illustrare lo stato dei fatti, le principali e più urgenti problematiche, i contenuti dell’ordinanza e le possibili strategie per risolvere il problema.

Ufficio stampa Comune di Marano Vicentino

ufficiostampa@comune.marano.vi.it