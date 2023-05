Una storia d’amore e di gusto tra olio, torcolato e ciliegie – La Pèca del Salbaneo: il dolce della Pedemontana Vicentina.

La presentazione domenica 28 maggio

sulla scacchiera, con degustazioni e laboratori, nell’ambito della 79° Mostra Mercato della Ciliegia di Marostica I.G.P.

Genuinità e tradizione sono le protagoniste di questa storia, di questo magico incontro tra la Ciliegia di Marostica I.G.P., il vino Torcolato D.O.C. Breganze e l’Olio extravergine d’oliva della Cooperativa Pedemontana del Grappa. Ingredienti preziosi che raccontano insieme l’eccellenza, la storia e l’identità agroalimentare della Pedemontana Vicentina.

Mescolando tradizione, sapienza artigianale, cultura enogastronomica e un pizzico di magia, nasce “La Pèca del Salbaneo”, il dolce della Pedemontana Vicentina con protagoniste queste tre eccellenze agricole.

Un dolce da forno, semplice e genuino, che ha il pregio di unire e valorizzare le singole materie prime che lo compongono. Alla base troviamo una delicata frolla all’olio, poi un cuore morbido di purea di ciliegie e, infine, un profumato crumble realizzato con farina di mais e Torcolato.

Sopra, a impreziosire il tutto, ciliegie semicandite e cristalli di zucchero.

Un prodotto nuovo, quindi, che parla però la lingua antica della tradizione, dei frutti della terra e del duro lavoro di chi si prodiga per custodirne e promuoverne ogni giorno l’eccezionalità.

Il progetto nasce, infatti,

dagli enti impegnati nella tutela dei tre prodotti agricoli: il Consorzio di Tutela della Ciliegia di Marostica I.G.P., il Consorzio per la Tutela della D.O.C. dei vini Breganze e la Cooperativa Pedemontana del Grappa.

L’idea di unire ciliegie, vino e olio, per creare un unico prodotto in grado di rappresentare e promuovere al meglio il territorio, è stata poi affidata ad alcuni maestri pasticcieri locali che hanno, insieme, creato la ricetta di questo dolce.

E l’impronta lasciata da queste tre eccellenze nell’identità enogastronomica del Vicentino, diventa così, in una fiaba creata ad hoc, l’impronta lasciata dal Salbaneo, il folletto di rosso vestito che abita gli antichi racconti popolari vicentini e che, per questa dolce occasione, si presenta in una veste inedita, quella del Salbaneo innamorato.

La fiaba narra che il Salbaneo

non sopporti che si calpestino le sue orme: chi lo fa perde la memoria e l’unico modo per recuperarla è ripercorrere gli stessi passi con le scarpe invertite.

Ma quando a calpestare l’impronta (la “pèca”) del Salbaneo è la bella Feliziana, la fanciulla di cui il folletto si è innamorato, i sogni romantici del nostro protagonista si infrangono.

Con l’aiuto delle anguane, il Salbaneo decide allora di ricostruire la dolcezza del suo incontro con Feliziana in una composizione in cui le ciliegie, unite all’olio delle olive e al dolce vino dell’uva, diventano un pegno d’amore.

Su ognuno di questi dolci il Salbaneo lascia la sua impronta, nella speranza che un giorno giunga all’amata Feliziana e che questa, calpestando la sua orma con le scarpe invertite, possa ritrovare la memoria perduta e ricordare la magia del loro incontro.

Il dolce della Pedemontana Vicentina si presenterà al pubblico domenica 28 maggio in Piazza Castello, all’interno del programma della 79° Mostra Mercato della Ciliegia di Marostica I.G.P., a partire dalle 11:30, in collaborazione con Comune di Marostica e Pro Marostica.

Dopo la presentazione è prevista una degustazione gratuita per il pubblico, mentre, dalle 9:00 alle 18:00, sarà presente in piazza uno stand promozionale gestito dagli enti ideatori del progetto, con la partecipazione dei maestri pasticcieri coinvolti nella creazione del dolce. Inoltre, alle 11:00 e alle 16:00, ci saranno due laboratori gratuiti per scoprire le tre eccellenze agricole protagoniste de La Pèca del Salbaneo.

“Questo progetto scaturisce dalla voglia di unire le forze

per promuovere al meglio il nostro territorio – spiega Giuseppe Zuech, Presidente del Consorzio di Tutela della Ciliegia di Marostica I.G.P. -. E la 79° edizione della Mostra Mercato della Ciliegia di Marostica I.G.P. è l’occasione ideale per presentare, raccontare e far assaggiare a tutti, la genuinità di questo dolce e la bontà dell’idea da cui è nato.

Tre prodotti di altissima qualità, tre enti di tutela uniti, per dar vita a un progetto unico che diventa uno strumento prezioso su cui far leva per promuovere l’eccellenza di un’intera area”.

“L’idea di fare questo percorso insieme ha trovato, fin da principio, il favore dei nostri soci e dei consorziati degli altri due enti – aggiunge Davide Crestani, Presidente della Cooperativa Pedemontana del Grappa –.

Le tre realtà unite, coprono un bacino territoriale molto ampio che accoglie più di 900 produttori. Agricoltori che spesso sono già parte di due o più filiere e che quindi hanno trovato ancor più interessante questa iniziativa. Un’idea originale che ha dato vita a una progettualità a lungo termine, gettando le basi per una vera e propria start up”.

“Siamo davvero soddisfatti del risultato ottenuto con questo ambizioso progetto – conclude Francesco Castello, Presidente del Consorzio per la Tutela della D.O.C. dei vini Breganze –. Un percorso condiviso che ha portato alla nascita di un dolce delizioso e genuino, specchio assolutamente fedele della qualità e della cultura enogastronomica del territorio di cui è espressione.

Ci auguriamo quindi che quest’alchimia possa continuare a dare i suoi preziosi frutti per promuovere in futuro, anche fuori dai confini regionali, le eccellenze della Pedemontana Vicentina”.

La “Pèca del Salbaneo”

è un progetto ideato e realizzato da Consorzio di Tutela della Ciliegia di Marostica I.G.P., Consorzio per la Tutela della D.O.C. dei vini Breganze e Cooperativa Pedemontana del Grappa; con il contributo della Camera di Commercio di Vicenza; con il sostegno economico di Fondazione Banca Popolare di Marostica – Volksbank e BCC di Verona e Vicenza.

Patrocinio di Provincia di Vicenza, Confartigianato Imprese Vicenza, Confcommercio Vicenza e Coldiretti Vicenza.

Marostica, 23 maggio 2023

79° Mostra Mercato della Ciliegia di Marostica

