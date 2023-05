Due impegni, ai lati opposti dello stivale tricolore, vedranno impegnato Jteam, diviso tra il Campionato Italiano Rally Asfalto e la Coppa Rally ACI Sport di terza zona. – Jteam: Menegatti al Salento e Lovisetto jr al Marca

Sarà un fine settimana intenso,

quello pronto ad accogliere Jteam in vista di un Venerdì 26 ed un Sabato 27 Maggio che idealmente collegherà i portacolori della compagine bassanese lungo quasi tutta l’Italia, dalla Puglia al Veneto.

Partendo proprio dal sud dell’Italia al via del secondo atto del Campionato Italiano Rally Asfalto troveremo un Paolo Menegatti voglioso di riscattare un avvio tanto brillante quanto sfortunato.

Il pilota di Zanè,

in gara con una Skoda Fabia Rally2 Evo di MS Munaretto da condividere con Nicola Rutigliano, tornerà al Rally del Salento, un evento fuori dalla rosa dei suoi preferiti.

“Abbiamo già corso qui nel 2018” – racconta Menegatti – “e, anche se siamo tornati a casa con il secondo posto di classe in quell’occasione, devo ammettere che questa tipologia di percorso non è tra le mie favorite.

Seguendo il campionato cercheremo di fare del nostro meglio anche se le speciali sono decisamente anomale, rispetto a quello che vediamo di solito. Vogliamo ripartire da quanto di positivo abbiamo dimostrato al Due Valli, seppure un mio errore ci abbia costretti al ritiro.

Abbiamo fatto vedere di avere le carte in regola per fare bene e cercheremo di concretizzare questo al Salento, cercando di raccogliere i primi punti della nostra stagione.”

Dal Salento verso il Veneto

per una delle classiche del rallysmo nostrano, il Rally della Marca.

L’appuntamento trevigiano, in programma nelle stesse giornate, sarà valido per la Coppa Rally ACI Sport ma anche per una lunga lista di serie collegate, da sempre molto avvincenti.

Su un palcoscenico così prestigioso il team bassanese porterà in campo Gianmarco Lovisetto, figlio d’arte che aprirà il proprio 2023 su una Skoda Fabia Rally2 Evo di P.A. Racing.

Il pilota di Bastiglia di Rovolon sarà della partita assieme all’inseparabile Christian Cracco.

“L’ultima volta che ho corso al Marca era nel 2021” – racconta Lovisetto – “ed abbiamo portato a casa un buon secondo di classe. Quest’anno ci presenteremo con uno dei top team d’Italia, la P.A. Racing, con il quale ho avuto piacere di collaborare lo scorso anno a Scorzè.

Ci saranno delle prove modificate,

penso al Cesen inverso e ad una Mostaccin che non ho mai percorso, ma grazie al mio fido compagno di abitacolo, il buon Cracco, sono certo che potremo crescere rapidamente. Ci saranno tutti i protagonisti della CRZ di zona quindi mi aspetto di avere dei termini di paragone davvero interessanti.

Grazie a mio padre perchè è principalmente merito suo se riesco a salire su vetture di questo calibro. Grazie a Jteam ed al suo presidente Jack Battaglia, senza mai dimenticare tutti i partners che ci permettono di essere al via del Marca.”

Al Marca i colori della compagine con base a Bassano del Grappa saranno difesi anche da Matteo Gambasin, pronto a sedersi nuovamente al fianco di Giovanni Costenaro.

Ad attenderlo in campo gara ci sarà una Skoda Fabia Rally2 Evo, messa a disposizione da Delta Rally, per cercare di emergere tra i protagonisti della terza zona di CRZ.

Bassano del Grappa (VI), 23 Maggio 2023

Immagine, di repertorio, di Paolo Menegatti, in azione nel precedente Rally Due Valli 2023 (immagine a cura di Fotosport)

