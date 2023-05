“È ora di fare chiarezza sulla crescita selvaggia di supermercati che è avvenuta in città” – dichiara il sindaco Francesco Rucco – “Basta supermercati a Vicenza. Io lo posso dire, Possamai no”

Non ho imbarazzi a dichiarare con convinzione

che nel prossimo mandato andremo a fermare l’arrivo di nuovi supermercati in città e ad individuare misure e incentivi per i negozi nei quartieri, tanto nel centro storico, quanto nelle periferie.

Nei decenni passati si è esagerato con la moltiplicazione delle grandi strutture commerciali, ma Vicenza non è un supermercato con una vita intorno ad esso, è il contrario e il tempo dei supermercati è finito.

Ce ne sono troppi, va messo uno stop al loro arrivo e, dove possibile, ridotti. Io posso dirlo.

Mi piacerebbe sapere come la pensa il capogruppo del PD in Regione considerato il lavoro che fa.

So che nel suo ruolo di consigliere regionale di opposizione alla Giunta Zaia ha firmato una proposta di legge insieme ad una sua collega per una limitazione di una parte della grande distribuzione. Peccato che arrivi tardi, perché in questi anni non ha detto una parola sul tema.

Mi fa piacere che il candidato della Schlein abbia cambiato idea a Venezia rispetto al sostegno che ha dato con le giunte del Pd di Variati in cui era il leader di partito, perché allora a Vicenza hanno fatto aprire la maggior parte dei supermercati che sono partiti a in questi ultimi anni a discapito dei negozi di vicinato?

Certo sia per il suo ruolo professionale, sia per la sua azione in comune la sua proposta di legge a Venezia pare davvero poco credibile.

La domanda è: qual è il vero Possamai?

Quello che a Venezia propone di limitare i supermercati sapendo che in minoranza non decide nulla, o quello che ha lasciato che si moltiplicassero quando era capogruppo di maggioranza a Vicenza?”

Video dichiarazione al link –> https://we.tl/t-IYA3RByELh

Fonte Francesco Rucco