Arriva la “Regina Rossa” – Domenica 28 maggio la 79a Festa della Ciliegia di Marostica.. con una dolce novità

Degustazioni, animazioni, passeggiate, spettacoli, mostra mercato e un nuovo dolce tutto da gustare.

Sono questi gli elementi principali della 79a edizione della Festa della Ciliegia di Marostica Igp, in programma domenica 28 maggio tra Piazza Castello, le vie del centro storico e molte località del territorio comunale.

«Quella che ci attende –

spiega il sindaco di Marostica Matteo Mozzo – è la giornata centrale, ma non l’ultima, di un ricco calendario di iniziative partito già ad aprile con la rassegna “Aspettando la Regina Rossa tra i ciliegi in fiore”.

Celebriamo, anche affrontando il maltempo, il nostro prodotto agricolo d’eccellenza, quello che rappresenta l’intero territorio e che, in queste settimane, ha coinvolto grandi e piccoli in svariate iniziative alla scoperta dell’ambiente, dei prodotti stagionali e delle tipicità, nel segno della creatività, dell’attività fisica, del divertimento e del buon cibo.

La ciliegia non è solo e semplicemente un frutto, ma porta con sé la cura e la passione, il lavoro della natura e dell’uomo, le fatiche e le soddisfazioni, l’inventiva e e la vocazione storica dell’intero territorio.

E’ il nostro orgoglio che celebriamo anche quest’anno vestendo a festa la città. C’è un mondo da conoscere e scoprire dietro la ciliegia e lo vogliamo promuovere in chiave agricola, commerciale e turistica.

Lo facciamo grazie all’insostituibile apporto e collaborazione delle tante attività economiche e dei volontari che si sono resi parte attiva di questo grande evento».

«La ciliegia –

aggiunge il presidente di Pro Marostica Simone Bucco – è identitaria quanto lo è la Partita a Scacchi. Ed è il nostro compito principale sostenere ogni iniziativa che valorizzi la città e la sua storia antica e recente.

Nulla sarebbe possibile senza i nostri meravigliosi volontari che mettono a disposizione tempo, energie e competenze per la buona riuscita di ogni manifestazione.

Proporremo delle visite guidate al centro storico, all’antico Borgo e al Cammino di Ronda, con aperitivo, ovviamente, a base di ciliegia».

La Festa del 2023 si svilupperà per l’intera giornata di domenica 28 maggio con molti appuntamenti ad accesso libero, l’allestimento della mostra mercato, i negozi del centro aperti, spettacoli e visite guidate. Le proposte pensate tra campagna e collina richiederanno la prenotazione per motivi organizzativi.

La conclusione delle iniziative marosticensi sarà nel giorno della Festa della Repubblica venerdì 2 giugno con la 5a Camminata delle Ciliegie e dei Piccoli Frutti tra le colline di Crosara e San Luca.

Ad impreziosire questa 79a edizione ci sarà l’evento di lancio de “La Pèca del Salbaneo”, nuovo dolce del territorio che unisce ed esalta tre eccellenze agricole della pedemontana vicentina: la Ciliegia di Marostica I.G.P., il vino Torcolato D.O.C. Breganze e l’olio extravergine d’oliva della Cooperativa Pedemontana del Grappa. (v. comunicato allegato)

Sul sito www.visitmarostica.eu è disponibile il programma dettagliato con brochure e mappa completa delle iniziative in programma. In caso di maltempo aggiornamenti e modifiche saranno disponibili sul sito istituzionale del Comune di Marostica o agli InfoPoint Turistici “La Stazione Experience” (info@lastazionexperience.it – 371.4240125) e “Associazione Pro Marostica” (info@marosticascacchi.it – 0424.72127)

PROGRAMMA DOMENICA 28 MAGGIO 2023

IN PIAZZA CASTELLO dalle ore 08.30 alle ore 19.30

● Mercato per la vendita diretta di ciliegie IGP e trasformati, prodotti tipici locali e artigianali

● Apertura domenicale dei negozi

● Ore 11.30 – Inaugurazione della 79a Mostra Mercato Provinciale e Premiazione della

Ciliegia di Marostica IGP

● Ore 12.00 LA PÈCA DEL SALBANEO. Presentazione del nuovo dolce che racchiude tre

eccellenze del territorio pedemontano

● Esperienze alla scoperta del centro storico. Animazione, caccia al tesoro fotografica,

degustazioni, focus sul mondo delle api, passeggiate guidate nel Centro Storico e sulla cinta

muraria, alla scoperta del Castello Inferiore e del borgo

● Ore 16.30 Spettacolo Vessilliferi della Partita a Scacchi di Marostica a Personaggi Viventi

NEL TERRITORIO (su prenotazione)

● Aziende agricole e fattorie didattiche aperte. Tour in azienda a contatto con la natura e

vendita diretta

● Menù degustazione e sfiziosità alla Ciliegia di Marostica IGP

● Esperienze uniche in campagna e in collina. Attività per grandi e piccini: passeggiate col CAI

alla scoperta del territorio o in compagnia degli asini, AGRI-aperitivi, spettacoli itineranti tra i ciliegi,

serate tematiche con intrattenimento musicale e molto altro…

VENERDÌ 2 GIUGNO dalle ore 07.00 alle ore 13.00

5a Camminata delle Ciliegie e dei Piccoli Frutti a cura del Gruppo di lavoro di Crosara, Comunità di Crosara e San Luca Piazza San Bortolo di Crosara 4 Percorsi ad anello di differente lunghezza (4-8-11-20 km) e difficoltà con punti ristoro e vendita di prodotti agricoli e artigianali locali.

Informazioni e iscrizioni: Tel: 346 0956412 (Andrea) E-mail: gruppo.lav.crosara@gmail.com

