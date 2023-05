Dueville: motociclo tampona un auto, un ferito

Info utili:

Competenza ad intervenire sul sinistro

Cosa succede in caso di incidente stradale dove, per mancato raggiungimento di accordo bonario tra le parti (compilazione c.d. modulo constatazione amichevole) o per particolare gravità dell’evento, è necessario richiedere l’intervento degli organi di Polizia Stradale di cui all’art. 12 del Codice della Strada.

La pattuglia della Polizia Locale, su segnalazione della Centrale Operativa interviene sul luogo del sinistro, procedendo ad effettuare i rilievi utili alla definizione della dinamica dello stesso.

Successivamente il rapporto del sinistro stradale viene trasmesso, per i successivi aspetti di competenza, all’Ufficio Infortunistica Stradale che si occupa di:

elaborare il fascicolo del sinistro stradale ed inserirlo nel software in dotazione;

gestire le comunicazioni con l’A.G.;

gestire le segnalazioni con la Prefettura/UTG, con la MCTC, con l’ISTAT;

gestire i rapporti con il pubblico (diretti coinvolti, compagnie assicurative, periti di parte e/o consulenti d’ufficio ecc.);

gestione delle richieste di accesso agli atti;

Il rilievo del sinistro stradale

Incidente stradale senza feriti

Per avviare la pratica risarcitoria è necessario che le parti coinvolte effettuino lo scambio dei dati utili, procedendo alla compilazione del modulo di constatazione amichevole di incidente (modulo CID).

Le parti possono comunque chiedere l’intervento della Polizia Locale chiamando il 0445/801411, oppure chiamando i numeri di emergenza 112 o 113.

Incidente stradale con feriti

Se uno o più coinvolti nel sinistro stradale ha riportato lesioni, è opportuno chiamare prontamente il numero dell’emergenza sanitaria 118, segnalando le condizioni del/dei ferito/i e richiedendone l’intervento.

E’ obbligatorio prestare soccorso alle persone infortunate, adoperandosi altresì per evitare pericoli o intralci per la circolazione, evitando, nei limiti del possibile, di spostare o fare spostare i veicoli coinvolti nel sinistro, consentendo così di non modificare lo stato dei luoghi ove verranno effettuati i rilievi del sinistro.

In questo caso sarà la pattuglia intervenuta per i rilievi che provvederà a consegnare alla parti coinvolte, idonea documentazione per la denuncia del sinistro stradale presso la compagnia di assicurazione.

Fonte Polizia Locale Nordest Vicentino